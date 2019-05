La produzione di ' Verissimo' non ci sta | il messaggio contro Eliana Michelazzo

today

(Di giovedì 30 maggio 2019) Botta e risposta tra l'ex agente di Pamela Prati e lo staff della trasmissione condotta da Silvia Toffanin

trash_italiano : Produzione di #Verissimo, mentre ci sono gli altri ospiti, dovreste almeno piazzare un riquadro in basso che ci mos… - A08_swear : RT @trash_italiano: Produzione di #Verissimo, mentre ci sono gli altri ospiti, dovreste almeno piazzare un riquadro in basso che ci mostra… - aaurichs : RT @trash_italiano: Produzione di #Verissimo, mentre ci sono gli altri ospiti, dovreste almeno piazzare un riquadro in basso che ci mostra… -