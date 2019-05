La prima offerta per De Rossi arriva dal Giappone

Ciclismo - Patrick Lefevere prova a trattenere Julian Alaphilippe nella Deceuninck-Quick Step con una prima offerta di rinnovo : Il team manager della Deceuninck QuickStep, Patrick Lefevere, sta cercando di trattenere nella propria squadra diversi corridori di primo piano contesi dal resto della concorrenza come Elia Viviani, Enric Mas e Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse francese, in particolare, è reduce da un avvio stagionale fantastico caratterizzato da otto vittorie complessive tra cui spiccano la Freccia Vallone, la Milano-San Remo, le Strade Bianche e due tappe ...

La prima offerta solo Internet di Sky potrebbe arrivare ad ottobre - ma solo dopo una norma che agevoli i clienti : Sky potrebbe lanciare la prima offerta per navigare su Internet già a partire dal prossimo ottobre, dopo la nuova norma acchiappa-clienti messa a punto da AGCOM. L'articolo La prima offerta solo Internet di Sky potrebbe arrivare ad ottobre, ma solo dopo una norma che agevoli i clienti proviene da TuttoAndroid.

La Vita in Diretta - bomba di Nunzia De Girolamo : "Io solo in prima classe" - clamorosa offerta dalla Rai? : Non solo Ballando con le Stelle, per Nunzia De Girolamo, che nella sua parentesi televisiva ha anche preso parte a Non è l'arena di Massimo Giletti su La7. La Diretta interessata, infatti, lascia intendere che presto potrebbe... condurre in Rai. La domanda, a La Vita in Diretta, è di Anna Pettinelli

Pjanic Real Madrid - le ultimissime : arriva la prima offerta dei Blancos : Pjanic Real Madrid – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. I bianconeri, con la stagione ormai terminata, dopo l’ottavo scudetto di fila e l’uscita dalla Champions League sono liberi di pensare alle strategie di mercato. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci sarà una nuova offerta del Real […] More

Napoli - prima offerta per Trippier. Piace anche Mendy : Così si legge nella versione online de ' La Gazzetta dello Sport ': ' Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di trattare Ferland Mendy del Lione. Si tratta di un esterno sinistro, classe ...

Chiesa-Juventus - prima offerta bianconera : proposta una contropartita : Chiesa-Juventus – Nuove voci sul futuro di Federico Chiesa. La Juventus è determinata ad acquistare Federico Chiesa. Il talento viola è uno dei pallini del ds Paratici. A stagione quasi conclusa, si pensa ai colpi di mercato. Uno dei principali obiettivi della Juventus è Federico Chiesa. Il giovane della Fiorentina piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che sta studiando il piano […] More

Roma - prima offerta per Olsen : le cifre : Il Watford fa sul serio per Robin Olsen . Come scrive il Corriere dello Sport , il club inglese ha offerto 8,5 milioni di euro al club giallorosso, che dovrà versare il 10% della cessione al Copenaghen . Lo svedese è sul mercato.

Inter - Spalletti : «Vittoria sofferta - andava chiusa prima» : FROSINONE - Luciano Spalletti ai microfoni di Sky ha commentato così la vittoria per 3-1 in casa del Frosinone : 'Q uando non c'è l'avvisaglia del pericolo ci si abbassa e si va in confusione. Da un ...