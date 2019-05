La Marina militare smentisce | Nessuna persona deceduta a bordo

Migranti su un gommone in avaria : interviene la Marina militare per cercare di salvarli : La nave 'Cigala Fulgosi' sta soccorrendo i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Migranti su un gommone in avaria : interviene la Marina militare per cercare di salvarli : La nave 'Cigala Fulgosi' sta soccorrendo i 90 Migranti da ieri in difficoltà. L'intervento deciso "perché le condizioni meteo sono in peggioramento,l'imbarcazione si trova senza motore". Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo.

Sea Watch : “80 migranti su un gommone - nave Marina militare è la più vicina - li soccorra” : L'ong tedesca Sea Watch lancia l'allarme su Twitter : ci sarebbero altri 80 migranti in difficoltà nel Mediterraneo, al largo della Libia. I volontari hanno chiesto l'intervento di una nave della Marina militare, il pattugliatore P490, che sarebbe l'imbarcazione più vicina al luogo del naufragio.

Marina militare : la fregata grecale e i cacciamine Crotone - Alghero e Termoli a Siracusa : Da domenica 26 a martedì 28 maggio 2019, la fregata grecale e i cacciamine Crotone, Alghero e Termoli, saranno in sosta nel porto di Siracusa. La sosta avviene nell’ambito dell’esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 19. Durante la sosta le navi saranno ormeggiate nel porto Grande di Siracusa e saranno visitabili nei giorni e orari indicati di seguito: – domenica 26 maggio: nave grecale e nave Alghero saranno ...

Varata nave Trieste - sarà Ammiraglia della Marina militare : La nave "Trieste", portaelicotteri della Marina militare italiana, e' stata Varata nei Cantieri di Castellammare di Stabia (Napoli). Realizzata da Fincantieri, lunga 214 metri, con una velocita' di 25 nodi, la "Trieste", "unita' anfibia multifunzione e multiruolo", sara' consegnata alla Marina nel 2022, dopo il completamento delle installazioni a bordo, a cura di Leonardo, con il sistema di combattimento e la predisposizione per l'eventuale ...

Varata la nave Trieste - portaelicotteri della Marina militare - Di Maio : “In arrivo altri 600 posti di lavoro” [GALLERY] : E’ Leonardo il fornitore e integratore dell’intero sistema di combattimento della nave “Trieste“, nuova unità anfibia della Marina Militare italiana Varata questa mattina nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli). La “Trieste”, Landing helicopter dock (Lhd) è una nuova unità navale anfibia multiruolo di circa 25mila tonnellate di dislocamento, in grado di condurre operazioni anfibie e a lungo ...

Nave Trieste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della Marina militare : ecco com’è – FOTO : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...

Marina militare : rimosso ordigno bellico nei pressi di Catania : Questa mattina i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) e presso il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea per la neutralizzazione di una mina da fondo avio lanciata, di produzione americana, della seconda guerra mondiale. ...

È pronto il varo della Trieste : la più grande nave della Marina militare : Lorenzo Vita ?Url redirect: https://it.insideover.com/guerra/varo-nave-Trieste-Marina-italiana.htmlÈ pronto il varo della Trieste:la più grande nave della Marina

Sea Watch denuncia : Gommone con 80 migranti in pericolo - Marina militare non interviene : L'ong Sea Watch ha attaccato in un tweet la Marina militare italiana: "La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un Gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Marina militare respinge le accuse.

