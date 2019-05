La Marina italiana salva 100 migranti 24 ore dopo l' allarme

La Marina italiana salva (troppo tardi) i migranti alla deriva : È stato lasciato per ore alla deriva, ore in cui almeno 15 minori (il più piccolo un bimbo di 9 mesi) sono rimasti a rischio ipotermia e una donna incinta ha dovuto lottare contro dolori e paura di non farcela. Solo questa mattina la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare italiana, viste le condizioni meteo in peggioramento, è intervenuta in soccorso del barcone in avaria al largo della Libia. Alarm Phone, il servizio telefonico al quale si ...

Migranti - barcone in difficoltà<br>Arriva in soccorso la Marina italiana : Aggiornamento ore 10:00 - Sarebbero finalmente arrivati i soccorsi al gommone in avaria al largo della Libia con una novantina di persone a bordo. È intervenuto il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare perché le condizioni meteo stanno per peggiorare. Non ci sono ancora conferme di vittime a bordo. Alarm Phone insiste sul fatto che proprio la nave che è intervenuta sapeva del naufragio già da un giorno.A 24h da prima ...

Migranti - la Marina italiana soccorre barcone con 90 disperati in Libia. Aiuti - accuse e morti - cosa non torna : La nave della Marina militare italiana Cigala Fulgosi è intervenuta in soccorso dei Migranti a bordo del gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia, nelle acque tra Tunisia e Malta. L'allarme è stato raccolto direttamente dai naufraghi da Alarm Phone, il servizio che assist

Migranti - l’allarme delle Ong : “Gommone con 90 persone in avaria - è morta bimba di 5 anni”. Interviene Marina italiana : “Un lato del gommone si è sgonfiato, è senza motore e sta imbarcando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva”. È l’allarme lanciato su Twitter dall’ong Alarm phone che stanotte ha segnalato la presenza di un barcone alla deriva al largo della Libia. A bordo ci sarebbero circa 90 persone, tra cui 15 bambini, il più piccolo dei quali ha 9 mesi, e una donna incinta. Alle 9:06, l’Ong ha denunciato poi la ...

Migranti - "barcone con 90 persone al largo della Libia - bimba morta". Alarm Phone accusa la Marina italiana : Un barcone con 90 Migranti a bordo in difficoltà nelle acque tra Libia, Malta e Tunisia e una bambina di 5 anni sarebbe morta. È Alarm Phone a comunicare su Twitter di essere stato contattato ieri sera dall'imbarcazione, riferendo che chi è a bordo ha visto vari velivoli e un elicottero militare nel

Sea Watch filma migrante che annega e dà l'allarme : a poche miglia nave della Marina italiana non interviene : Il 23 maggio aereo della ong chiede soccorsi: buco di 52 minuti, poi la risposta della Bettica: "Abbiamo inviato elicottero e constatato l'intervento della motovedetta libica"

Sea Watch - lo sfregio alla Marina italiana : "Guardano gli immigrati affondare". Ma poco dopo... : Un barcone alla deriva al largo delle coste della Libia innesca lo scontro tra la ong Sea Watch 3 e la Marina Militare italiana. La presenza del barcone era stata segnalata da Alarm Phone, la ong che raccoglie tutte le segnalazioni delle barche di migranti in difficoltà: "Dalle 12.40 siamo in contat

Affonda gommone - ottanta migranti in mare. La Marina italiana : recuperati dai libici : L'ong Sea Watch aveva denunciato il mancato intervento delle unità navali italiane su un gommone in avaria

Nave Marina italiana soccorre 36 migranti. Conte sfida Salvini : "Sbarcheranno ad Augusta" : Braccio di ferro nel governo sull’accoglienza ai migranti. Il soccorso ieri di 36 persone che erano su un barcone in acque libiche da parte di una Nave della Marina Militare Italiana ha fatto andare su tutte le furie il ministro dell’Interno Matteo Salvini innestando un nuovo fronte di scontro nell’esecutivo.Salvini se l'è presa, senza mai nominarla, con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ribadendo la linea del Viminale: "io non do ...

Salvati 36 migranti in mare : Salvini ferma anche la Marina italiana - Conte trova la sponda europea : Un’imbarcazione in difficoltà al largo della Libia. A bordo 36 migranti. Una nave militare che interviene per metterli in salvo. Matteo Salvini che annuncia la chiusura dei porti. Per più di mezza giornata ieri è sembrato di rivedere il film della Diciotti, la nave della Guardia Costiera che nell’agosto scorso era rimasta bloccata con 190 migranti ...

La Marina italiana salva 36 migranti. E Salvini chiude i porti a militari e ong : La Marina salva 36 migranti a bordo di un barcone che stava affondando al largo della Libia, la Mare Jonio, ne soccorre altri 30 tra cui cinque minori e due donne incinte e Matteo Salvini chiude i porti non solo alle navi delle Ong ma anche ai militari. Si profila un nuovo scontro nel governo tra il ministro dell'Interno e i Cinquestelle, con la Difesa che ribadisce la "massima fiducia" nelle scelte nella Marina e il premier Giuseppe Conte che ...

La Marina militare italiana ha soccorso 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica : La Marina militare italiana ha soccorso oggi 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica. Il salvataggio è stato effettuato dal pattugliatore Cigale Fulgosi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver già ottenuto la disponibilità da

Mare Jonio salva 29 migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

Migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...