La mafia usava fondi Ue per gestire terreni nei parchi della Sicilia

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Arresti e sequestri nei confronti di esponenti mafiosi delle province di Enna e Palermo coinvolti nella gestione diagricoli. Nell'operazione 'Terre Emerse' sono stati coinvolti i finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con il Servizio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata. Coordinati dalla Direzione distrettuale anti, hanno eseguito 12 misure cautelari. Il provvedimento è stato firmato dal gip di Caltanissetta. Gli arrestati, alcuni appartenenti e altri fiancheggiatori di Cosa Nostra, sono accusati di aver gestitodel parco delle Madonie e di quello dei Nebrodi per contoricevendo anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole riconducibili a Cosa Nostra. Contestualmente è stato disposto il sequestro di immobili, aziende, beni e ...

MasterRPG : @valentina_mulas @MaurizioSucci @CoenIsrael3 @ricpuglisi Naaa, non cadere nello storytelling di Salvini invincibile… - surianof : RT @19marino74: #VotodiScambio 'La precedente normativa non puniva lo scambio quando la mafia non usava minaccia. La riforma estende la pun… - peppesignore : RT @19marino74: #VotodiScambio 'La precedente normativa non puniva lo scambio quando la mafia non usava minaccia. La riforma estende la pun… -