ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Milano. Nel Regno Unito delle fantasie, materia in cui i candidati alla successione di Theresa May sono ferratissimi, ce n’è una che suona così: “Sogno di chiudere i parlamentari inglesi in una stanza, chiamare un negoziatore internazionale, costringerli ad ascoltare per otto o nove ore ogni giorno