La Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Luca Palamara | ex presidente

Procura di Roma - il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza : “Indagato per corruzione” : Una perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti. L'articolo Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di ...

Evasione fiscale - lo youtuber St3pny nel mirino della Guardia di Finanza : Prima o poi doveva accadere: nel mirino della Guardia di Finanza sono finiti i cosiddetti “professionisti” del web. Si tratta di tutti quei giovani che, utilizzando una webcam o uno smartphone e dando libero sfogo alla creatività, sono riusciti ad inventarsi un lavoro redditizio: così, in questo periodo, le Fiamme Gialle stanno sottoponendo a controlli numerosi youtuber ed influencer di Instagram. Il primo a finire nella rete dai militari del ...

Migliaia in fila per Liberato (che non c’è). E arriva anche la Guardia di Finanza : Ore di fila per il temporary shop di Liberato, ieri, ai Quartieri Spagnoli. Lo racconta la Repubblica Napoli. La sede scelta è stata il loft ‘Casaforte’, sede di attività culturali ed espositive, a piazzetta Trinità degli Spagnoli. Un luogo – tenuto inizialmente nascosto, per aumentare l’attesa – perfetto per Liberato: i padri Trinitari della vicina chiesa nacquero per liberare gli occidentali fatti prigionieri dai ...

Guardia di Finanza e Difesa - concorsi per migliaia di posti lavoro : Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i...

Evasione fiscale : badanti nel mirino della Guardia di Finanza per redditi non dichiarati : badanti nel mirino del Fisco Italiano. Ormai la cronaca di tutti i giorni abbonda di notizie del genere, che riportano casi di lavoratori colpevoli di Evasione fiscale. Da Cecina a Orvieto, dalla Toscana all'Umbria, numerose operazioni della Guardia di Finanza e degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate hanno stanato conclamate evasioni fiscali da parte di cittadini stranieri che svolgono una delle attività del settore lavoro domestico. ...

Retata della Guardia di Finanza : 18 persone in manette - 100 kg droga e 6 di esplosivo sequestrati : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo nel Lazio e in Calabria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di 18 persone, appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere di Montespaccato della Capitale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla locale Direzione ...

Il governo ha nominato i nuovi capi della Ragioneria generale dello Stato - della Guardia di Finanza e dell’Inps : Durante il Consiglio dei ministri del 20 maggio, il governo ha ufficializzato le nomine di Giuseppe Zafarana a capo della Guardia di Finanza, di Biagio Mazzotta a capo della Ragioneria dello Stato e di Pasquale Tridico all’Inps. Mazzotta è attualmente direttore

