La Golf con l’ologramma nel bagagliaio

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na resiste al comando e conquista il Charles Schwab Challenge - Francesco Molinari 53° : Sul percorso del Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti) si è concluso il Charles Schwab Challenge 2019, appuntamento del PGA Tour che presentava in gara diversi Golfisti di primo piano del panorama internazionale reduci dal PGA Championship della scorsa settimana. Il successo è andato allo statunitense Kevin Na, capace di mantenere saldamente la testa della classifica conquistata nella terza giornata con un quarto giro ...

Golf – PGA Championship : Koepka si riconferma campione - Francesco Molinari chiude al 48° posto : Grande successo per Koepka, che centra il bis dopo aver trionfato anche la scorsa stagione. Lontano Molinari, costretto a chiudere in 48ª posizione Brooks Koepka ha vinto con 272 (63 65 70 74, -8) colpi il PGA Championship, suo secondo successo consecutivo nel major giunto alla 101ª edizione e disputato sul difficile percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, dove ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka trionfa col brivido e conquista la leadership mondiale! Francesco Molinari al 48° posto : Brooks Koepka è il vincitore, per il secondo anno consecutivo, del PGA Championship, trasformato da quarto a secondo Major della stagione di Golf. Per il ventinovenne della Florida, però, l’ultima giornata non è esattamente di quelle da lasciar tranquilli: dopo una buona metà dell’ultimo giro passata tra il -11 e il -13, Koepka ha avuto un momento di cedimento tra le buche 11 e 14, in cui ha rischiato di subire la rimonta di un ...

Golf – PGA Championship : Koepka continua la corsa in testa - Francesco Molinari 39° : PGA Championship: Brooks Koepka ipoteca il titolo, Francesco Molinari 39°. Il campione in carica, con sette colpi di vantaggio, punta al bis e al trono mondiale Brooks Koepka ha rallentato con un 70 (par), ma ha continuato la sua corsa di testa nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, ...

Golf – Ryder Cup Trophy Tour : a Parma il Golf incontra la cultura : Il trofeo ufficiale della Ryder Cup ha fatto tappa nei luoghi storici di Parma. Il secondo evento stagionale della Road to Rome 2022 proseguirà domenica 26 maggio con “golf in Piazza” Il fascino della Ryder Cup e il patrimonio storico di Parma, un abbraccio fra sport e arte che rende omaggio alla futura capitale italiana della cultura. Nell’ambito della Road to Rome 2022, la Federazione Italiana golf con il Patrocinio del Comune di Parma ...

Golf - PGA Championship 2019 : tutti gli occhi puntati su Brooks Koepka nel terzo giro. Francesco Molinari vuole continuare la risalita : Un solo nome è quello che si aggira nei corridoi di chiunque abbia un minimo a che fare con il Golf dopo le prime due giornate di PGA Championship: cosa farà Brooks Koepka dopo il -12 delle prime due giornate? Legittimo chiederselo, dal momento che il ventinovenne della Florida è stato fenomenale in queste prime 36 buche, che lo hanno visto andare via sostanzialmente senza alcun avversario all’infuori della propria ombra. Koepka, dopo aver ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : secondo giro - Koepka riparte da -7. Francesco Molinari - Tiger Woods e altri big in cerca di riscossa : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo giro del PGA Championship 2019, secondo Major dell’anno in materia di Golf, che si disputa sul Black Course di Bethpage Black. Dopo il primo giro al comando c’è il vincitore dello scorso anno, Brooks Koepka: il ventinovenne della Florida è riuscito a chiudere in 63 colpi, 7 sotto il par, con un ritmo retto solo dal neozelandese Danny Lee (nato in Corea del Sud, a Incheon, ma a ...

Golf - PGA Championship 2019 : partenza fulminante di Brooks Koepka! Soltanto Danny Lee resta a contatto - Francesco Molinari 51° : Si è conclusa la prima giornata del PGA Championship 2019, secondo Major del calendario Golfistico internazionale che raccoglie come di consueto le stelle del panorama mondiale. Sul difficile e temutissimo percorso del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA), lo statunitense Brooks Koepka ha completato uno spettacolare giro in 63 colpi con il quale si è preso il comando della classifica provvisoria con lo score di -7. Il 29enne di ...

