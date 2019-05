La carica dei 54mila navigator | concorso il 18 giugno

"Belpietro - lei è ancora in carica o si è dimesso?" Lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità : I redattori dell’Unità in cassaintegrazione scrivono a Maurizio Belpietro che ha firmato il giornale andato ieri in edicola.Il cdr, prima dell’uscita, aveva stilato un comunicato durissimo contro questa scelta dell’editore. Belpietro, dalle colonne del suo giornale, La Verità, ha risposto per le rime a tutti coloro che lo hanno criticato, perché, a suo dire, avrebbe garantito la libertà di stampa ...

Salvini - Anonymous ha pubblicato online 70mila email della Lega e dei suoi iscritti : scaricabili anche documenti d’identità : Più di 70mila email degli iscritti ai siti della Lega e del blog di Matteo Salvini sono stati hackerati da una divisione di Anonymous chiamata “CyberGuerrilla”. Le mail – più di 23 gigabyte di dati – erano state sottratte nel febbraio del 2018, quando gli hacker di AnonPlus avevano preso il controllo del blog del vicepremier. All’interno, scrive l’Agi, c’è qualsiasi cosa: comunicazioni inviate dai ...

Forza Nuova - contestazioni prima del comizio di Fiore a Bologna : polizia carica il corteo dei collettivi : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante ...

Genova - lo sciopero dei portuali blocca la nave saudita carica di armi : “Da qui non ripartono”. Fumogeni contro il cargo : È attraccato alle 5.40 di questa mattina il cargo Bahri Yanbu con le armi dirette in Arabia saudita. Ad attenderlo i lavoratori portuali che hanno aderito compatti allo sciopero proclamato dalla Filt Cgil nella serata di ieri, che prevede l‘astensione dal lavoro per tutti i servizi e le operazioni portuali di mare e di terra che vedono coinvolta la nave nel porto di Genova fino a quando non sarà portato via il carico, “che comprende ...

La carica dei Kevin e dei Mohamed : "Alcuni anni fa, una coppia francese ha provato a chiamare la propria figlia Nutella", così inizia l’articolo dell’Economist: "La Francia aveva allentato le regole sulla registrazione dei nomi all’anagrafe nel 1993, ma la crema al cioccolato era un passo eccessivo, e la coppia ha perso il ricorso. R

Sondaggio Masia per Agorà - appello dei leghisti a Matteo Salvini : scarica il M5s appena puoi : Giorno di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino di Rai 3 di approfondimento politico. Diverse le rilevazioni proposte da Fabrizio Masia, in particolare una. Si parla del difficile momento che vivono gli alleati di governo, Lega e M5s, i cui precari equilibri sono stati ulteriormente minati dal

La carica dei 79mila per tremila posti da navigator : A guidare la classifica regionale è la Campania, con 13.001 candidati, subito davanti alla Sicilia con 11.886

Nella scuola senza selezione la carica dei somari promossi : Andrea Cuomo Il 34,4% degli studenti di terza media non sa parlare bene l'italiano o far di conto. Ma va comunque avanti Se questo è un sette meno meno. Non basta prendere un buon voto per essere bravi. Non basta essere promossi per essere pronti. Un terzo dei nostri ragazzi esce dalla scuola media del tutto impreparato. Privo delle competenze sufficienti ad affrontare la scuola superiore e poi - già che ci siamo - anche la vita. Lo ...

Nomi cani della carica dei 101 : Un po’ come i Nomi dei sette Re di Roma e dei sette nani, anche i Nomi dei cani della Carica dei 101 non sono semplici da ricordare e sono anche un po’ più numerosi ma è utile ripassarli ogni tanto, soprattutto se stiamo per adottare un cane e abbiamo bisogno di una ispirazione per dargli un nome. Quelli che si ispirano ai cartoni Disney e ai cartoni in generale sono sempre piuttosto simpatici e rispettano le “regole” del buon nome che stiamo ...

carica dei 500 per il Triathlon Spint di Lignano : Per la cronaca sportiva la gara donne ha visto il trionfo di Elisa Marcon del Team Uricane di Pescara seguita da Sara Papais della Tds Rimini, mentre nella gara uomini ha dominato Federico Pagotto ...

Elezioni comunali : la carica dei 600 : Il lavoro, l 'economia cittadina sono i grandi assenti in questa tornata elettorale, non per dimenticanza ma perché non sanno cosa dire. Il pronto soccorso di Careggi con una media di 400 accessi al ...

La carica dei navigator : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico-aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. Il navigator sarà la ...

VIDEO NBA - gli highlights di L.A Clippers-Golden State Warriors 105-113 : Durant e Thompson decisivi nella vittoria dei campioni in carica : I Golden State Warriors allungano sul 3-1 la serie di questi playoff NBA dopo la vittoria in casa dei Los Angeles Clippers per 113-105. I campioni in carica cominciano subito bene grazie ad un Klay Thompson da 17 punti nel solo primo quarto (chiuderà il match con 32 punti). Golden State va su +10 ed è un vantaggio che alla fine riuscirà sempre a conservare, nonostante i continui tentativi di rimonta dei padroni di casa. Decisivo anche un Kevin ...