La borraccia del Colle

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic multato per un traino con la borraccia. Nessuna penalità per la scia delle ammiraglie : Primoz Roglic dovrà pagare una multa di 200 franchi svizzeri (178 euro al cambio odierno) per una “retropouessette” con la borraccia durante la Ivrea-Como, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena nella giornata di ieri. Lo sloveno, attualmente secondo in classifica a 47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e con 1′ di vantaggio su Vincenzo Nibali, ha avuto dei problemi meccanici nei pressi di Nesso ...