Kirk Douglas | Anne e 65 anni di nozze Il segreto? Chiudere un occhio davanti alle

Kirk Douglas in campeggio a 102 anni : lo scatto in tenda è virale : Nonostante i suoi 102 anni , Kirk Douglas dorme ancora in tenda , su un materassino gonfiabile. La star del cinema è stata immortalata mentre si godeva il suo campeggio dal nipote Cameron Douglas , che ha condiviso lo scatto sui social, dove è diventato subito virale . Per rassicurare tutti i suoi fan, ha precisato che la canadese dove si trova Kirk è stata montata nel giardino di casa. A 102 anni , Kirk Douglas è il più anziano interprete maschile ...

Campeggio in giardino per Kirk Douglas : 102 anni e non sentirli [GALLERY] : E’ proprio il caso di dirlo: 102 anni e non sentirli. Kirk Douglas non perde la sua ironia, il suo sarcasmo e il suo amore per la vita all’aria aperta nemmeno di fronte all’età. Ha infatti deciso di campeggiare nel giardino di casa, dove ha montato una tenda e si è sdraiato su un materassino gonfiabile. Le sue foto, scattate dal nipote Cameron Douglas, figlio di Michael, e pubblicate sui social hanno fatto il giro del mondo. ...