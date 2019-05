Karate | i ranking olimpici aggiornati 4 azzurri virtualmente qualificati per Tokyo 2020

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Restano quattro gliche al momento sarebberoalle Olimpiadi dinel. In base all’attuale situazione nelolimpico, l’Italia potrebbe schierare un atleta in metà delle categorie presenti nella prossima rassegna a cinque cerchi. Per le altre invece i nostri portacolori dovrebbero giocarsi un posto nel torneo di qualificazione, che si svolgerà a Parigi dall’8 al 10 maggio. Nel kata maschile pass virtuale per Mattia Busato, che si trova in quarta posizione con un buon margine sul tedesco Ilja Smorguner, il primo degli esclusi. Infatti al comando troviamo Ryo Kiyuna e quindi il posto del Giappone, già qualificato in quanto paese ospitante, sarebbe riassegnato. Per questo vale anche la quinta posizione e non vanno considerati i due atleti giapponesi in sesta e settima. Nei -67 kg il campione del mondo Angelo Crescenzo si conferma al secondo ...