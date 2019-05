Juventus – Szczesny operato | il portiere bianconero scrive ai fan | “fino alla fine”

Infortunio Szczesny - il portiere della Juventus operato al ginocchio : intervento perfettamente riuscito : Infortunio Szczesny – La Juventus ha reso noto che Wojciech Szczesny “è stato oggi sottoposto, a opera del dottor Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

Juventus - annunciata la formazione anti - Samp : CR7 riposa - Szczesny sarà operato : Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della gara contro la Sampdoria. Domani ci saranno parecchi cambi come ha annunciato Massimiliano Allegri nella sua ultima conferenza stampa da allenatore dei bianconeri. La sorpresa più grande per il match di domani riguarda l'attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo non giocherà visto che dovrà riposare in vista degli impegni con le nazionali. Inoltre, il tecnico livornese ha rivelato che Wojciech ...

Juventus - Szczesny e l’addio di Allegri : “strano vederlo andare via. Ramsey? Se ti chiama questo club - devi dire sì” : Il portiere polacco ha parlato dell’addio di Allegri e dell’arrivo di Ramsey, che si aggregherà in estate al club bianconero E’ finito dopo cinque anni il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus, stagioni piene di vittorie e successi raggiunte grazie ad una formazione solida e forte. AFP/LaPresse Il tutto condito da un legame particolare tra allenatore e giocatori, certificato dalle lacrime versate dal tecnico toscano ...

Juventus - Cassano fulmina Szczesny : che attacco al portiere bianconero! : Juventus – Sabato sera la partita tra Inter e Juve è stata decisa da due prodezze balistiche. Il tiro di Nainggolan ha sorpreso Szczesny, arrivato un po’ in ritardo sulla botta al volo del centrocampista belga. Antonio Cassano non perdona quest’errore al portiere polacco e non le manda a dire. Leggi anche: Conte Juventus, bomba Di Marzio: “Sta aspettando la Juve” Juventus, Cassano attacca […] More

Live Juventus-Ajax 1-1 Miracolo di Szczesny : salva tutto : Juventus ed Ajax scendono in campo nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League; la partita di andata si è chiusa col punteggio di 1-1, un risultato che lascia aperta ogni...

Juventus - Szczesny : “Il loro gol? E’ stato difficile. Ottimisti per la qualificazione” : Juventus Szczesny- Szczesny, intervistato ai microfoni di “JTV” ha sottolineato il suo punto di vista sul match contro l’Ajax, sfida terminata sul punteggio di 1-1, il quale fa ben sperare i bianconeri in vista del match di ritorno. Servirà una Juventus attenta, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva. Szczesny ha evidenziato tutto il […] More

Highlights Ajax-Juventus 1-1 : video - gol e sintesi della partita. Cristiano Ronaldo e Szczesny fondamentali - male Cancelo e Alex Sandro : Ajax e Juventus hanno dato vita ad una appassionante sfida nell’incontro di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 andato in scena nella serata di ieri presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Olanda). La partita si è conclusa con il risultato finale di 1-1: gli uomini di Massimiliano Allegri hanno trovato il vantaggio al termine del primo tempo grazie ad un possente colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo, ma ...

Pagelle Ajax-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo e Szczesny i migliori - Cancelo va in confusione : La Juventus raccoglie un preziosissimo 1-1 in Olanda contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2019. Un match dominato dai padroni di casa, con la Vecchia Signora costantemente costretta dalla difensiva. Alla fine è stato il solito Cristiano Ronaldo a regalare ad Allegri un gol di platino in vista del ritorno che si disputerà a Torino fra sei giorni. LE Pagelle DI Ajax-Juventus VIDEO: IL GOL DELL’1-0 DI ...

Juventus - Szczesny : “Ronaldo mi dà consigli sui calci di rigore” : “Con il Milan e’ necessario essere al massimo per vincere, sono una grande squadra”. Sono le dichiarazioni di Wojciech Szczesny portiere della Juventus che parla dopo il successo contro il Cagliari, il pensiero è già rivolto alla prossima partita, quella in casa contro il Milan. “All’andata abbiamo vinto 0-2, abbiamo fatto una delle partite piu’ belle di quest’anno – ricorda il portiere ...