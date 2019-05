Juventus | clamoroso scambio con la Roma | Perin finirà in giallorosso!

Klopp alla Juventus? Clamoroso : altro ribaltone e nuovo colpo di scena : Klopp JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Jurgen Klopp. L’attuale allenatore del Liverpool, in caso i vittoria della Champions League potrebbe decidere di dire addio ai Reds e abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Ecco perchè la Juventus osserva […] More

Guardiola-Juventus - clamoroso l’AGI : “Sarà presentato il 14 giugno” : GUARDIOLA JUVENTUS- Una notizia che avrebbe colto tutti di sorpresa e rivelato un retroscena clamoroso in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto annunciato dall’agenzia di stampa dell’AGI, la Juventus e Pep Guardiola saranno presto sposi. Un accordo totale sulla base di un contratto quadriennale da circa 24 milioni di euro netti a […] L'articolo Guardiola-Juventus, clamoroso l’AGI: “Sarà ...

Mercato Juventus - clamoroso dalla Spagna - ecco il grande nome : Mercato Juventus – Secondo quanto riferito nella penisola iberica, la Juventus sarebbe vicina a chiudere un grandissimo colpo in vista della prossima stagione. La notizia è di quelle davvero sorprendenti, ma se la cosa si concretizzasse, il potenziale difensivo dei bianconeri diventerebbe altissimo. Mercato Juventus, Ronaldo porta a Torino Sergio Ramos? Il titolo di AS […] More

Juventus - clamoroso attacco Dani Alves : “Mi hanno tradito. Ecco cosa penso” : Dani Alves Juventus- Frecciatina totale da parte di Dani Alves nei confronti della Juventus. L’ex terzino bianconero, attualmente in forza al PSG, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo trascorso a Torino ai microfoni di ESPN. Stoccata totale che evidenzia il poco feeling con il suo trascorso in bianconero, nonostante […] More

Juventus - clamoroso - l’AGI rivela : fatta per Guardiola - il 4 giugno l’ufficialità : Guardiola Juventus, un accostamento che starebbe prendendo sempre più forma con il passare delle ore. Conferme, smentite, poi di nuovo conferme. Dopo le indiscrezioni raccolte da “Radio Sportiva”, nelle quali veniva confermato il passaggio di Guardiola in bianconero, sono arrivate diverse smentite. Smentite nuovamente messe da parte per il nuovo accostamento tra il tecnico spagnolo […] More

Clamoroso Juventus - intesa di massima con Milinkovic-Savic : colpaccio in vista : Juventus, arrivano notizie che di certo faranno piacere al prossimo tecnico della Juventus: assalto a Milinkovic-Savic Juventus, intesa di massima con Milinkovic-Savic. Il club bianconero, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe raggiunto un accordo con il calciatore per quanto concerne un eventuale contratto in vista della prossima stagione. Adesso la Juventus dovrà parlare con un osso durissimo come il presidente della Lazio Lotito, ...

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

CLAMOROSO – Mourinho a Torino - lo ‘special one’ si offre alla Juventus : L’emittente TopCalcio 24 riporta della clamorosa notizia di Josè Mourinho a Torino. Mourinho a Torino – Stando a quanto riportato dalla redazione, l’ex allenatore dell’Inter è in uno studio notarile in compagnia di Andrea Agnelli. Seguiranno aggiornamenti su questa pagina… L'articolo CLAMOROSO – Mourinho a Torino, lo ‘special one’ si offre alla Juventus proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus - l'allenatore lo sceglie Cristiano Ronaldo. Un nome clamoroso : soffiata-terremoto da Vinovo : Il giorno dopo l'addio fra Allegri e la Juve, alla Continassa sono ore di riflessione per individuare un sostituto che metta d' accordo tutti. I profili che trapelano vanno da un estremo all' altro, ovvero da chi ha sufficiente esperienza internazionale per dare l' assalto alla Champions, a chi ha m

Juventus - addio Allegri e clamoroso indizio dalla Borsa : quale allenatore arriva a Torino : Il divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri? Una ottima notizia per la Signora e per chi ha investito in Borsa sul club bianconero. Dopo l'annuncio dell'addio del tecnico livornese, il titolo Juve allunga subito a +2% a Piazza Affari. Segno che probabilmente il mercato si aspetta un "upgrade" in

Clamoroso Juventus - è addio con Allegri : adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.L'articolo Clamoroso Juventus, è addio con Allegri: adesso è ufficiale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mihajlovic-Juventus - clamoroso : non solo Conte - spunta il serbo! : MIHAJLOVIC JUVENTUS- Un addio ormai certo a Massimiliano Allegri e un futuro ancora tutto da scrivere in vista del futuro. La Juventus resta vigile su diverse soluzione. Dopo l’accostamento Conte, la Juventus starebbe sondando con forte decisione anche la pista Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, attualmente in forza al Bologna, è stato già vicinissimo alla […] More

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...