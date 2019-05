Jp Morgan | 5 milioni di dollari a un dipendente discriminato | la banca d’affari gli negò

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Jppatteggia 5diarchiviando un caso in cui laera stata accusata di avere fatto discriminazioni nel concedere ai dipendenti neo-papà le 16 settimane di congedo previste. Ad accusare ladi Jamie Dimon era stato nel 2017 Derek Rotondo. Secondo il suo racconto laaveva chiesto al suodi dimostrare che la moglie era tornata al lavoro o che le sue condizioni mediche non le consentivano di prendersi cura del neonato. Requisiti che non erano invece richiesti, secondo quanto sostenuto dall’accusa, a chi faceva domanda di maternità. In realtà, la moglie – insegnante – aveva l’estate libera e laaveva negato all’uomo il diritto di assentarsi dal lavoro per la paternità. Nessun gruppo ha mai versato così tanto per discriminazioni di questo tipo. La somma raccolta finirà in un fondo pensato appositamente per ...

