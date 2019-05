José Mourinho al Milan? Obiettivi opposti a Gazidis | idea quasi impossibile

Josè Mourinho alla Juventus? I bookmakers avallano la folle ipotesi : Josè Mourinho non ha certo un ottimo rapporto con la Juventus, ma per quanto concerne le quote è stato inserito anch’esso nella corsa al dopo Allegri Si fanno insistenti le voci di un possibile addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo le rassicurazioni di Agnelli, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare sempre più probabile il divorzio tra i bianconeri e il suo allenatore, capace di garantire alla ...

Edicola : la Roma tratta con José Mourinho - lo rivela 'L'Equipe' : Il Milan pensa a Orsolini Riccardo Orsolini, spauracchio del Milan nel match contro il Bologna , è un obiettivo di Leonardo come riporta 'La Gazzetta dello Sport': servono 20-25 milioni di euro. I ...

José Mourinho alla Roma : 'Trattativa in corso' - : Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Francia. José Mourinho sarebbe in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione: a lanciare la bomba è il prestigioso l'Equipe, il quotidiano ...

Josè Mourinho lascia un indizio sul futuro - : In una lunga intervista concessa a DAZN, Josè Mourinho ha ricordato la sua esperienza all'Inter: ' Ho trovato una famiglia incredibile , che mi ha fatto essere felice ogni giorno ad Appiano Gentile. ...

Alba Parietti : “Un flirt con José Mourinho? Vorrei che diventasse realtà” : “E’ più interessante un intellettuale o un calciatore? Che domanda, non c’è paragone. Gli intellettuali sono molto più perve**i, i calciatori sono basici. Altrimenti mi sarei fidanzata con un calciatore”. Non usa mezzi termini Alba Parietti in un’intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato della sua vita privata e si è raccontata senza filtri. “Mi attribuiscono flirt con Vialli e Mourinho? Mi fa piacere perché loro sono i più ...

Arrestato il narcogenerale di Chavez. Era in Spagna come José Mourinho : "Generalità?". "Mourinho, José Mourinho". "Niente da dichiarare?" "Niente". A immaginarlo così il colloquio ai controlli di frontiere dell'aeroporto di Madrid Barajas fa quasi ridere. Peccato che il ...