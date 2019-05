Jeep Miles by Leasys - Due nuove offerte per il lungo termine

quattroruote

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ladiventa "Pay per use" grazie a una nuova soluzione targata, la società di noleggio adi FCA Bank. Conby, questo il nome del prodotto, è possibile pagare solo il reale utilizzo del veicolo, attraverso un contratto di noleggio di 48 mesi senza anticipo. I chilometri percorsi vengono calcolati con la T-Box Mopar Connect installata a bordo del veicolo, senza alcun limite di percorrenza. Disponibile da giugno, la soluzione è proposta in due versioni: "Light", comprensiva di tassa di possesso, assicurazione RCA,app e assistenza stradale, e "Plus", con in più la copertura furto e incendio, la copertura danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Entrambe possono venire abbinate a tutte le motorizzazioni e gli allestimenti diRenegade e Compass, comprese le versioni ibride plug-in in arrivo l'anno ...

