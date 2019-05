IWC Schaffhausen | con Pilot’s Watches si vola alto

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Welcome to the Spitfire Club”. Quale metafora è più calzante del volo per definire una vita avventurosa e audace? Precisione e coraggio, il coraggio di porsi sempre nuovi obbiettivi e di affrontare nuove sfide. Così il brand di orologi IWC, da sempre legato al mondo della aviazione, ha riunito tanti amici e appassionati in una serata di gala per vivere insieme il sogno del volo a Milano, con l’attore Pierfrancesco Favino, che ha introdotto l’avventura del Silver Spitfire The Longest Flight, un giro attorno al mondo, che verrà tentato ad agosto, a bordo del leggendario Supermarine Spitfire da parte dei piloti Steve Boultbee Brooks e Matt Jones. Eppure il più delle volte sianche stando con i piedi per terra, con idee, passioni e progetti da condividere con gli altri con uno spirito pioneristico. Al gala che si è svolto alle Officine del Volo a Milano, allestite ...

