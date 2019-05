Italia-Serbia volley femminile | Nations League | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si chiuderà questa sera la seconda tappa della2019 diche ha visto la Nazionalena impegnata sul campo del Pala Zoppas di Conegliano (TV). Le ragazze allenate da Davide Mazzanti affronteranno lanella rivincita della finale mondiale persa ad ottobre dalle azzurre con l’obiettivo di riscattare la prima sconfitta nella prestigiosa competizione internazionale subita ad opera degli Stati Uniti. La formazione slava ha sconfitto la Repubblica Dominicana grazie soprattutto alla prestazione superlativa di Ana Bjelica e andrà a caccia di una vittoria per raggiungere l’nella classifica a quota quattro successi e rientrare nel vivo della lotta per un posto nelle Final Six. Mazzanti sta continuando a sperimentare nuove soluzioni nel sestetto azzurro, cercando di inserire in maniera graduale le protagoniste dell’argento iridato ...

