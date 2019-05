Intesa Spaolo | arriva a Padova il road show ' Imprese vincenti' 3

Intesa Spaolo : arriva a Padova il road show 'Imprese vincenti' (5) : (AdnKronos) - Si tratta dunque di un territorio caratterizzato da una buona dotazione di capitale umano e tecnologico che sta facilitando lo sviluppo di startup innovative, attive nei processi di trasferimento tecnologico, e l’affermazione di imprese champion vere e proprie locomotive in grado di cr

Intesa Spaolo : arriva a Padova il road show 'Imprese vincenti' (4) : (AdnKronos) - La competitività del Triveneto si manifesta soprattutto sui mercati esteri dove tra il 2008 e il 2018 ha registrato un aumento delle esportazioni pari a 18,2 miliardi di euro, con un progresso del 26,2% (vs il +25,4% dell’Italia) e punte del 41% nel Trentino-Alto Adige. Nel 2018 è stat

Intesa Spaolo : arriva a Padova il road show 'Imprese vincenti' (2) : (AdnKronos) - Dopo le prime tappe tenutesi a Milano, Bologna e Torino l’appuntamento patavino del roadshow è stato ospitato presso la sede di Intesa Sanpaolo a Padova, dove le 15 “Imprese Vincenti” - 5 per ogni categoria di riferimento - si sono presentate all’ampia platea raccontando la propria sto

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (6) : (AdnKronos) - L’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo prende inoltre in considerazione le caratteristiche di continuità e gli elementi di cambiamento che stanno interessando il tessuto produttivo distrettuale. Nel ricco panorama italiano delle aree di eccellenza distrettuale, t

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (4) : (AdnKronos) - Crescono i Distretti del Trentino-Alto Adige spinti dalla meccatronica. I Distretti del Trentino AA, dopo l’eccezionale balzo a doppia cifra dell’Export nel 2017, hanno segnato un passo più contenuto di crescita per effetto di due dinamiche contrapposte all’interno dei diversi settori

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (3) : (AdnKronos) - In particolare, l’Oreficeria di Vicenza (-4,6%) che ha risentito dei cali di domanda negli Emirati Arabi e ad Hong Kong, la Concia di Arzignano (-2,3%) messa sotto pressione dall’ondata ribassista dei prezzi delle materie prime e l’Occhialeria di Belluno (-1,8%) condizionata da una rid

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 : Padova, 23 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 è proseguita la crescita delle esportazioni dei Distretti del Triveneto, che hanno toccato un nuovo record storico di 33,9 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di 21,6 miliardi di euro, pari a circa un terzo del totale distrettuale nazionale. La variazio

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (2) : (AdnKronos) - In Veneto oltre alla metalmeccanica, primi per crescita le Calzature del Brenta e le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova. Le imprese distrettuali venete in grado di sviluppare un avanzo commerciale di 16 miliardi di euro, pari all’89% dell’avanzo manifatturiero regionale, si

Intesa Spaolo : a Padova 200 studenti coinvolti nel progetto 'Z Lab' (3) : (AdnKronos) - Il progetto rappresenta un costruttivo esempio di collaborazione tra mondo della scuola e mondo della Banca. Con obiettivi come diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli, favorire una sensibilità sulle competenze essenziali per l’attività professionale

Intesa Spaolo : a Padova 200 studenti coinvolti nel progetto 'Z Lab' : Padova, 7 mag. (AdnKronos) - Sono circa 200 gli studenti delle 9 scuole della provincia di Padova che hanno aderito al progetto formativo ‘Z Lab’ di Intesa Sanpaolo nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro). Gli istituti protagonisti

Intesa Spaolo : accordo con Fipe su nuovi servizi digitali (4) : (AdnKronos) - “Abbiamo ritenuto importante rispondere con un accordo dedicato alle esigenze specifiche degli associati Fipe, poiché ristorazione, intrattenimento e turismo costituiscono un settore strategico per l’Italia” ha dichiarato Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales Marketing Privati e A

Intesa Spaolo : accordo con Fipe su nuovi servizi digitali (3) : (AdnKronos) - Dopo Verona, prima a livello nazionale a ospitare la presentazione, nei prossimi mesi sono previsti altri incontri formativi nelle principali città con l’obiettivo di migliorare la cultura finanziaria delle imprese associate e di facilitare la relazione tra aziende e banca. “Il tema de