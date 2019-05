Inter | ufficiale l’esonero di Spelletti | il presidente Zhang lo saluta commosso sui

Inter - UFFICIALE - esonerato Spalletti : “Il club ringrazia il tecnico” : Spalletti non sarà più l’allenatore dell’Inter in vista della prossima stagione. Notizia ormai nota, ma ufficializzata questa mattina dalla società nerazzurra tramite i proprio canali social. Un saluto UFFICIALE con tanto di ringraziamento. Ora inizierà la nuova era Antonio Conte. Questo il comunicato UFFICIALE del club Interista: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non […] L'articolo Inter, ...

Fca-Renault - è ufficiale la proposta di fusione. I francesi : “Ci Interessa” : Come preannunciato, Fca presenta una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Secondo la nota diffusa stamattina, la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una m...

Ufficiale - l’Inter esce dal settlement agreement : La Camera di Investigazione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha fornito un aggiornamento sul monitoraggio dei settlement agreement firmati con quattro club negli anni scorsi, e che hanno raggiunto i rispettivi termini. La camera di investigazione ha confermato che FC Astana, Besiktas JK e FC Internazionale Milano sono stati considerati conformi all’obiettivo generale dei […] L'articolo Ufficiale, l’Inter esce ...

Inter - ufficiale il rinnovo di Skriniar : il comunicato : Milan Skriniar ha rinnovato il proprio accordo con l’Inter sino al 2023, un sodalizio iniziato alla grande nelle scorse annate ben giocate dal centrale L’Inter e Skriniar insieme fino al 2023. Questo si legge nella nota della società milanese circa il futuro del difensore slovacco, che ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2023. “Insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e ...

Internazionali d’Italia - oggi non si gioca : arriva la decisione ufficiale : Internazionali d’Italia, la pioggia la sta facendo purtroppo da padrona in quel di Roma: gare slittate al Foro Italico Internazionali d’Italia, la giornata odierna è stata interamente cancellata. Dopo l’ufficialità in merito alla sessione diurna, è arrivata adesso anche la decisione in merito alla sessione serale che è stata anch’essa cancellata. Domani alle ore 10 si ripartirà riprendendo ovviamente dal programma ...

Inter - infortunio per Stefan De Vrij : la nota ufficiale del club e i tempi di recupero : La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato. L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ...

Inter - UFFICIALE : Ranocchia rinnova per altri due anni : La faccia bella del calcio e dello sport. I tifosi lo riconoscono ad Andrea, Interista dentro e felice di continuare con noi il suo percorso. RINNOVO @23_Frog ancora con noi, fino al 2021 https://t.

Torino - Intervento riuscito per Lorenzo De Silvestri : il comunicato ufficiale del club granata : Il giocatore del Torino si è sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata nel corso del match con il Cagliari Il Torino ha reso noto con un comunicato ufficiale che l’operazione a cui si è sottoposto Lorenzo De Silvestri è andata a buon fine. L’intervento si è reso necessario in seguito alla frattura delle ossa nasali riportate nel match con il Cagliari, terminato in parità nella ...