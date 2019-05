Insulti sessisti arbitro donna | Annalisa Moccia | “Noi arbitri donne insultati non solo da

Insulti sessisti ad arbitro donna - Gravina non ci sta : pena ‘leggera’ - prenderà provvedimenti : Ritenendo troppo blanda la sentenza del giudice sportivo territoriale del Veneto (un anno di squalifica) il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, impugnerà presso la Corte Federale d’appello la decisione sul calciatore 14enne sanzionato per aver offeso la donna arbitro lo scorso 22 maggio. Lo apprende l’ANSA. L’arbitro è donna, il calciatore si abbassa i pantaloncini ed inizia ad insultarla [DETTAGLI] Si abbassa i ...

Sanità - Grillo (M5S) : 'De Luca (PD) mi lancia Insulti sessisti - preferisco Crozza' : Dopo le fitte polemiche e accuse lanciate dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in direzione del ministro della Sanità Grillo, quest'ultima ha specificato che la questione non la tocca. A suo modo di vedere De Luca ha una visione della politica molto sessista. Chiede quindi ai giornalisti di non dire che lei si scontra con De Luca, e conclude: "De Luca si scontra con me, io lo ignoro". 'Da De Luca insulti sessisti. Meglio ...

Casal Bruciato - Raggi scortata dai poliziotti. Contro di lei Insulti sessisti dai manifestanti : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata a Casal Bruciato scortata, tra le contestazioni degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato, la sindaca di Roma...

Europee - Insulti sessisti a Pina Picierno : “Querelo chi mi ha offeso - ricavato va in beneficenza” : Pina Picierno (Pd) lancia campagna di crowdfunding sui social per le elezioni Europee e riceve attacchi sessisti dagli utenti: "Chi mi ha offeso riceverà puntuale querela. Chi sbaglia, paga. E il ricavato verrà devoluto in beneficenza". "Come escort è un pò cara", "Allora per la notte so 2000 euri", questo il tenore degli insulti.

Europee - raffica d'Insulti sessisti contro Picierno : 'Li denuncio tutti' : Come si fa in tutto il mondo. Come fanno tutti i politici che non vogliono padroni e che hanno a cuore solo l'interesse comune dei cittadini. Ma da noi, tutto questo diventa sporco. E allora battute ...

"Io - controllore della Circumvesuviana - vittima di aggressione e Insulti sessisti di un gruppo di 16enni" : Fa notare ad un sedicenne che il suo abbonamento non è regolare, viene insultata e maltrattata e alla fine deve correre in ospedale, dopo una crisi di pianto e la pressione sanguigna salita alle stelle: è quello che è accaduto ad Angela Copertino, controllore 57enne della Circumvesuvianasenza. La sua storia è stata riportata da Il Mattino.Angela si era imbattuta in un gruppo di studenti chiassosi e scalmanati. Uno di ...

Rieti - Insulti sessisti all'arbitro donna : allenatore squalificato per quattro turni : Rieti - Il giudice sportivo nel campionato juniores provinciale under 19 ha fermato per quattro giornate l'allenatore della Maglianese reo di aver insultato l'arbitro con una espressione irriguardosa ...