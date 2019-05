Insegnante in pensione trovato morto in casa | bruciato vivo dal figlio

Sarà revocata la sospensione dell'Insegnante di Palermo : Sarà revocata la sospensione per l'insegnate palermitana 'rea' di aver permesso che un video realizzato dagli studenti in cui si accostava il decreto sicurezza alle leggi razziali fosse mostrato durante la giornata della memoria. Del caso si è interessato direttamente Matteo Salvini, dopo che si erano scatenate le polemiche di chi vedeva nel provvedimento un eccesso di zelo filogovernativo di un funzionario del provveditorato. "Tutto ...

Palermo - i politici contro la sospensione dell’Insegnante : «L’intelligenza spaventa» : La sospensione temporanea dell’insegnante palermitana Rosa Maria Dell’Aria, che secondo l’Ufficio scolastico non avrebbe vigilato sugli alunni, che in un video scolastico hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza, ha scatenato l’indignazione di diverse parti politiche. Tutte concordi nel ritenere che la misura non fa che penalizzare il pensiero critico degli studenti e punire senza motivo una professoressa che ha fatto bene il suo ...

Natalina - la mamma scomparsa da Roccella Jonica : indagato per omicidio un Insegnante in pensione : L'uomo è residente in un paese vicino a Roccella Jonica, da dove la mamma single è scomparsa nel novembre del 2017, senza lasciare traccia. La verità potrebbe emergere dagli esami del Ris di Messina sull'auto in possesso dell'indagato, un ex insegnante in pensione. L'ipotesi è omicidio e occultamento di cadavere. Un insegnante in pensione è indagato per omicidio e occultamento di cadavere nel caso di Natalina Papandrea, la giovane mamma ...

Finta invalida - riceveva pensione e stipendio da Insegnante senza lavorare : smascherata : Dopo mesi di pedinamenti, la guardia di finanza di Rossano (in provincia di Cosenza) è riuscita a smascherare una 47enne che fingeva di essere invalida dal 2008. La donna, una professoressa di Corigliano Rossano, si recava a sostenere le visite periodiche di controllo da invalida al 100%, seduta su una sedia a rotelle e intanto, come racconta Il Messaggero, gestiva un’agenzia di finanziamenti e prestiti a privati a 51 chilometri dalla sua ...