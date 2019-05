Infarto mentre fa il bagno nella vasca | Amber | 18 anni | trovata morta dalla mamma

Ingoia 246 pacchetti di cocaina : muore d’Infarto mentre è in volo : Ha Ingoiato 246 pacchetti di cocaina ed è morto d’infarto mentre si trovava a bordo del volo che da Bogotà, in Colombia, doveva riportarlo in Giappone, a Tokyo. È accaduto ad un cittadino giapponese che è deceduto venerdì scorso dopo un atterraggio di emergenza in Messico resosi necessario proprio per le sue condizioni di salute. L’uomo – un 42enne identificato solo come Udo N. – ha iniziato ad avere convulsioni dopo che ...

Prato - Infarto mentre è al seggio : morta una donna - quarto decesso nel giorno delle elezioni : Una donna di 72 anni è morta per un infarto mentre si trovava in un seggio di Seano, in provincia di Prato, dopo essere stata colta da un malore. In presenza dei familiari, si è accasciata ed è stata trasferita in ospedale, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. È questo il quarto decesso verificatosi nel giorno delle elezioni europee.