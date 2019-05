Incidente nella metro di Roma | muore donna incastrata fra banchina e rotaie

Incidente in A4 - auto contro un tir nella piazzola di sosta : 2 morti. Chiusa l'autostrada : Gravissimo Incidente stamani alle 7,30 in A4, fra Villesse e Redipuglia verso Trieste: un'auto si schianta sotto a un camion fermo in una piazzola di sosta. Le due persone che viaggiavano a bordo...

Incidente sul raccordo autostradale : autobus si ribalta nella scarpata - un morto e diversi feriti : Il ribaltamento di un bus turistico è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul raccordo all'altezza di Monteriggioni...

Olginate. Incidente nella ditta Battazza : morto il ventenne Daniele Della Bella : Gli amici sono in lacrime. Non riescono a farsene una ragione. A soli 27 anni ha smesso di vivere il

Verona - Incidente choc : auto tagliata in due dal guardrail - 22enne muore nella sua Punto : Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat...

Incidente nella notte a Comiso : un ferito : Un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 3 all’incrocio tra viale Mediterraneo e via Manzoni a Comiso.

Incidente nella notte - quattro ragazzi finiscono in ospedale : Incidente nella notte a Ruda , lungo la strada regionale 351 dove, poco dopo l'una e mezza, si sono scontrate due auto. Nell'impatto, molto violento, sono rimasti feriti in maniera seria quattro ...

Auto esce fuori strada e si ribalta : Incidente mortale nella notte : I fatti intorno alle 2.20 nei pressi dell'aeroporto di Milano Linate. Nulla da fare per una ragazza di 25 anni

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2019 : brutto Incidente per Tita-Banti nella giornata di ieri! Barca sostitutiva nella Medal Race per i campioni del mondo : Davvero una brutta disavventura quella vissuta da Ruggero Tita e Caterina Banti ieri, nel penultimo giorno di regata per il Trofeo Princesa Sofia 2019 in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna). L’imBarcazione italiana, campione del mondo in carica nel Nacra 17, era in lotta per risalire posizioni in classifica e provare a giocarsi il podio nella Medal Race di oggi. Dopo un quinto posto e un eccellente vittoria nelle prime due ...

Bari - Incidente mortale nella notte : perdono la vita due ragazzi di 18 e 20 anni : Ancora sangue sulle strade pugliesi: la scorsa notte altri due giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto alle porte di Bitonto, non lontano dal capoluogo di regione, Bari, sulla strada per Palo del Colle. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, in queste ore al vaglio dei Carabinieri. La Fiat Punto Evo sulla quale viaggiavano i tre giovani, due ragazzi e una ragazza, ha sfondato il guard rail ad ...

