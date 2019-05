Incidente A14, morti due fidanzati: la settimana prossima avrebbero annunciato il loro matrimonio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Brahim Habbi e la fidanzata Maria Shaitit sono le vittime dell'verificatosi ieri sull'A14 Bologna-Taranto nei pressi del casello di Faenza: stavano andando in aeroporto per imbarcarsi per il Marocco, paese d'origine di entrambi, dovecomunicato alle famiglie l'intenzione di sposarsi. Avevano 31 e 26 anni. I due stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500, che è poi uscita autonomamente fuori strada, finendo per capovolgersi in un canale ai margini dell'autostrada. Una vera e propria tragedia che colpito la coppia di giovanissimi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...