In Piazza del Campo prende il via “Siena per” | mostra mercato dedicata a Amatrice e Norcia

“Coloriamo la Piazza!” : 650 bambini dell’Aquila coloreranno - Piazza Duomo con una scritta animata : L'Aquila - Una scritta “vivente”, animata da 650 bambini delle scuole elementari dell’Aquila vestiti con casacche colorate, al centro di piazza Duomo, nel cuore della città. E’ l’evento “Coloriamo la piazza!”, che chiuderà i primi sei mesi di attività del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...

SCUOLA/ Il "ritorno" del latino sPiazza i suoi amici - e anche gli altri - : Il latino è lingua viva o morta? Dagli Stati Uniti viene una interessante risposta che mette alla prova cultori e avversari. anche nella SCUOLA italiana

Roma. Piazzale delle Province : bimba di 2 anni morta soffocata con una caramella : Tragedia nella Capitale. Una bimba di due anni è morta dopo essere rimasta soffocata con una caramella. E’ successo sabato

“Coloriamo la Piazza!” : 650 bambini dell’Aquila coloreranno - Piazza Duomo con una scritta animata : L'Aquila - Una scritta “vivente”, animata da 650 bambini delle scuole elementari dell’Aquila vestiti con casacche colorate, al centro di piazza Duomo, nel cuore della città. E’ l’evento “Coloriamo la piazza!”, che chiuderà i primi sei mesi di attività del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...

Beccato dell’autovelox in Germania - colomba si Piazza davanti e gli evita la multa : "Abbiamo capito il segnale dello Spirito Santo e questa volta lo lasciamo in pace" così ha commentato scherzosamente la polizia di Viersen, cittadina tedesca ad ovest di Düsseldorf, dopo essersi trovata di fronte ad una singolare foto dell'autovelox che aveva ripreso un automobilista col piede un po' pesante su una strada interna locale. Per una strana coincidenza, infatti, nell'attimo in cui l'autovelox ha scattato la foto, davanti alla vettura ...

Su Piazza della Loggia ora sappiamo la verità. Un pezzo che spiega un quadro intero : Martedì 28 maggio 1974: alle 10.12, il boato di un’esplosione potente lacera un cielo grigio che sembra d’autunno. È una bomba, che interrompe un comizio antifascista in piazza della Loggia a Brescia e provoca otto morti e oltre cento feriti. Da quel giorno, ci sono voluti tre processi e 43 anni per arrivare, finalmente, a una sentenza definitiva di condanna. Ma ora la sentenza c’è. La strage di Brescia ha dei colpevoli, a differenza di quella ...

Stragi : Casellati - 'memoria Piazza della Loggia risorsa contro vecchi fantasmi' : Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "La tragedia che ha colpito 45 anni fa Brescia è stata un colpo drammatico che si è voluto infliggere a tutta la democrazia italiana: far esplodere una bomba durante una grande manifestazione di popolo non è solo un vile e inqualificabile atto di barbarie, ma un messaggio

Strage Piazza della Loggia - il ricordo di Mattarella : Mattarella: "La democrazia e' stata più' forte dei terroristi che volevano comprimere le libertà politiche" Segui su affaritaliani.it

La strage di Piazza della Loggia a Brescia : La strage di piazza della Loggia a Brescia 28 maggio 1974, una bomba esplode durante la manifestazione antifascista. Il bilancio è di otto morti e oltre 100 feriti. La Corte di Cassazione dichiara colpevoli in via definitiva Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Maggi muore nel 2018 all’età di 84 anni Parole ...

Piazza della Loggia - 45 anni da strage Brescia/ La bomba - il fascismo e la Madonna : strage Piazza della Loggia a Brescia, 45 anni fa la bomba che fece 8 vittime: Mattarella, 'democrazia più forte della violenza'. L'attentato e..

Borse - Piazza Affari in calo dello 0 - 5% : è la peggiore in Europa. Lo spread sfiora quota 290 : Lo spread sfiora quota 290 nei primi scambi. Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund è arrivato a 289 punti base contro i 282 punti base, in un mercato che guarda alla...

Strage di Piazza della Loggia - Mattarella : democrazia è stata più forte : piazza della Loggia, Mattarella:le innocenti vite spezzate quella mattina del 28 maggio 1974, lo strazio dei familiari, il dolore dei feriti

Raggi : partono lavori per riqualificare Piazza Santa Maria dell’Olivo : Roma – “Sono iniziati i lavori per la riqualificazione di piazza di Santa Maria dell’Olivo, nella periferia est della citta’. L’obiettivo e’ quello di creare uno spazio di aggregazione per i cittadini, considerando la presenza nella zona di scuole e di una chiesa. Attualmente la piazza risulta divisa in due aree: una destinata ad un parcheggio e l’altra al verde pubblico”. Lo scrive su Facebook la ...

La storia della strage di Piazza della Loggia non si ferma : Brescia, 28 maggio 1974. In Piazza della Loggia, alle ore 10, dopo dei primi raduni previsti alle 9 in Piazza Garibaldi, Porta Trento e Piazza Repubblica, è indetta una manifestazione dal “Comitato Permanente Antifascista”, per protestare contro la dilagante violenza di matrice fascista che aveva ripetutamente colpito, soprattutto negli ultimi due anni, il capoluogo di provincia lombardo.C’è la pioggia quella ...