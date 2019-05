“In Friuli Venezia Giulia Geoescursione nelle evidenze friulane della tettonica a placche”

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Inescursione di carattere prevalentemente geologico focalizzata sulla lineadi importanza regionale storicamente denominata “Sovrascorrimento Periadriatico” che evidenzia il movimento delle placche nell’area friulana. Inoltre, la presenza di estese coperture sedimentarie di origine glaciale, permetterà di affrontare la tematica dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 100.000 anni. L’escursione si chiuderà con la visita al Centro Recupero dell’Avifauna Ferita gestita dal Parco Regionale delle Dolomitie l’evidenzaparticolarità dell’architettura degli edifici tradizionali andreani. Altra escursione di carattere botanico, storico e geologico, sempre in. Andremo sulla vecchia strada del Cellina che permetterà di attraversare il canyon il quale caratterizza la riserva del Cellina,storiche e geologiche ...

