In Francia ho ricevuto complimenti | in Italia odio e fake news

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dalla, tantie congratulazioni. Non solo dai Marcheurs, che mi hanno ormai adottato come “uno dei loro”. Ma anche dalla stampa francese, che ha piuttosto approfondito la questione delle candidature transnazionali, delle 7 nazionalità presenti nella nostra lista e di come sarà il Parlamento europeo prima e dopo la Brexit.Dall’, o meglio, da parte della stampana,. Una ‘disinformazione’ secondo cui sarei stato ‘trombato’, ‘bocciato’, ‘schifato’ alle elezioni di domenica inessendo, come candidato 22, il ‘primo dei non eletti’ (altro errore).Allora, anche per evitare di far passare per pazzi i francesi e la mia collega Ilana Cicurel, candidata 23 in lista e che ha fatto un comunicato stampa per ringraziare tutti gli elettori per la sua elezione, ...

