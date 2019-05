In arrivo diagnosi di celiaci per almeno 600 000 italiani | come garantire la qualità

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Quello del gluten freeè un mondo al quale si affacciano oggi sempre più consumatori. Lo suggeriscono i dati recentemente diffusi anche in occasione della Settimana della Celiachia: seppure a un ritmo minore rispetto allo scorso anno, ledi celiachia stanno aumentando e oggi sono quasi 207.000 gliche devono fare a meno del glutine per poter vivere in salute, donne per circa due terzi (1). I numeri sono destinati ad aumentare se si considera che, secondo le stime, ioggi diagnosticati sono solo il 30% di quelli attesi: continuano infatti a sfuggire allei cosiddetti “pazienti nascosti”, quelli con sintomi non direttamente riconducibili alla celiachia (2). Se le opere di sensibilizzazione porteranno i loro frutti e il processo diagnostico diventerà più accurato e tempestivo, il futuro sarà gluten freeper600.000, ai quali si aggiungono ...

