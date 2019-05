Imparare le faccende domestiche a scuola | sei d’accordo?

dilei

(Di giovedì 30 maggio 2019) Stirare, cucinare e fare le pulizie: lesono qualcosa da, prima di tutto, a. Ne sono convinti i dirigenti scolastici del collegio di Vigo, situato in Spagna, nella provincia di Pontevedra. Qui ogni mercoledì mattina tutti gli alunni maschi seguono una lezione di economia domestica. Imparano a cavarsela da soli in casa e a svolgere tutte le attività necessarie per renderla vivibile: dalle pulizie sino al bucato. Un’iniziativa che ha fatto discutere e che stimola il dibattito anche nel nostro Paese. Perché se sempre più spesso si parla di gender equality, ma in realtà fra le mura di casa sono sempre più spesso le donne a svolgere i lavori domestici. Quando si parla dila parità dei sessi tende a svanire e fidanzate, mamme e nonne si trovano sulle spalle tutta la responsabilità di curare il focolare. Per questo motivo in Spagna ...