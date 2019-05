Il video falso postato da Trump e il problema dei social network coi deep fake

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) La speaker della Camera Nancy Pelosi (foto: Getty Images) Uno spettro ha inseguito Hillary Clinton per tutta la campagna elettorale del 2016, quello di Bengasi. La città libica diventata agli occhi dei suoi detrattori simbolo di tutto il marcio rappresentato dalla candidata, diffondendosi sotto forma di teoria cospiratoria in grado di farsi meme. A distanza di anni Bengasi rimane un esempio di offuscamento politico perfetto: il riferimento era agli attacchi contro soldati americani avvenuti tra l’11 e il 12 settembre 2012, che costarono la vita a quattro statunitensi e di cui furono accusati Barack Obama e il suo segretario di stato Clinton. Nessuna indagine trovò tracce di negligenza sul loro conto, ma la storia continuò a diffondersi, sospesa tra il vero e il. Ecco, Benghazi è tornata in una sua variante più contemporanea, cucita su misura deie i loro algoritmi. ...

