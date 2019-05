Il viceministro della Lega Edoardo Rixi si è dimesso

Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato a 3 anni e 5 mesi. La lettura della sentenza : Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette ‘Spese pazze’ in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Rixi , all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione ...

