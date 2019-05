Il vice ministro Edoardo Rixi condannato in primo grado | i grillini chiedono le dimissioni

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. Il M5S : «Lasci il governo» : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Caso Rixi - il viceministro : “L’ideologia Cinque Stelle giustificherebbe anche i campi di sterminio” : Domani arriverà il giudizio sul viceministro leghista Edoardo Rixi, indagato nell'inchiesta Spese Pazze. La vicenda rischia di far tornare il governo allo scontro verificatosi anche nel Caso di Armando Siri: questa volta però i rapporti di forza sono cambiati. Rixi farà ciò che gli indicherà Matteo Salvini, afferma il viceministro in un'intervista, per poi arrivare a paragonare la posizione dell'alleato di governo ad una giustificazione dei ...

Pedemontana veneta - percorso è scavato tra i rifiuti : indaga la procura di vicenza. Ministro Costa : “Ho attivato i carabinieri” : La magistratura di Vicenza che apre un’inchiesta. Il Movimento Cinque Stelle che rende pubblico un video di denuncia sui cantieri aperti. Il Ministro dell’Ambiente che ordina un’ispezione. La giunta regionale del Veneto che denuncia un intervento a gamba tesa del governo. La Pedemontana della discordia, grande incompiuta del Nord Est, infiamma il dibattito politico e amministrativo a pochi giorni dalle elezioni europee. Tutto è ...

Governo - Di Maio : ‘Se viceministro Rixi sarà condannato M5s chiederà rimozione’ : Uno vuole il decreto Sicurezza bis. L’altro spinge per misure a favore della famiglia. Il primo attacca il procuratore di Agrigento per la vicenda Sea Watch, l’altro lo invita a evitare gli scontri con la magistratura. Se lunedì si ritroveranno come annunciato seduti allo stesso tavolo per il consiglio dei ministri, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono attese scintille. In attesa di capire se, data la tensione crescente, il cdm si ...