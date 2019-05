Il trionfo di Maurizio Sarri | in Europa già avanti ad Allegri e Conte

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) È il Chelsea diad alzare al cielo l'League 2019. I Blues si sono aggiudicati il trofeo per la seconda volta nella loro storia battendo con un nettissimo 4-1 l’Arsenal nel derby di Londra esportato a Baku. È stata una finale senza storia dominata in largo e in lungo dai londinesi in maglia blu che hanno steso al tappetto i Gunners con i colpi del grande ex Giroud, di Pedro e due volte Hazard, intervallati dalla rete tanto bella quanto inutile di Iwobi. ...

