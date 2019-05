wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il viceministro(foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasportisi è dimesso. Il passo indietro, già chiesto nei giorni scorsi da diversi esponenti del Movimento 5 stelle, è arrivato dopo la sentenza che haila tre anni e cinque mesi per falso e. In base a quanto accertato dai magistrati del tribunale di Genova,avrebbe rimborsato le spese straordinarie dei suoi colleghi di partito senza verificare se fossero o meno giustificate, ai tempi in cui era consigliere regionale in Liguria. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale ha anche disposto la confisca di 56807,35 euro e interdetto il viceministro in maniera perpetua dai pubblici uffici. “Conto sull’assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l’amore che provo per l’Italia e per non creare problemi al ...

micheleiurillo : Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi è stato condannato per peculato - filotesa : RT @giuliaselvaggi2: A.A.A. Cercasi sottosegretario leghista non condannato. No perditempo. Chiamare ore pasti. #Rixi - mimmogammella2 : RT @AnnaLeonardi1: In foto: - #Rixi, viceministro leghista, condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato; - Siri, sottosegretario ai Trasport… -