Il Segreto anticipazioni | ALVARO fa una rivelazione ad ELSA | quale sarà?

tvsoap

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nelle future puntate italiane de Il, nascerà una storia traLaguna (Alejandra Meco) edFernandez (Alessandro Bruni), il nuovo dottore di Puente Viejo? La storyline legata a questa nuova “coppia”sempre più complessa e, proprio per tale ragione, è necessario ricapitolare meglio tutto quello che succederà… Il, spoiler:dà soldi adLesegnalano che, dopo aver aiutatoa debellare una pericolosa epidemia di varicella, gli offrirà un’ingente somma di denaro nel momento in cui, a seguito di un pestaggio, lui le confesserà di essere indebitato con un usuraio. Il medico, in tal senso, specificherà di aver chiesto soldi ad uno strozzino quando, mentre prestava servizio in un orfanotrofio del Portogallo, dovette comprare le medicine per trentasei bambini ammalati di morbillo. La Laguna quindi, colpita dal ...

zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 31 maggio 2019: Elsa è pazza! Arriva la conferma - #Segreto #Anticipazioni #maggio #2019: - radioalcamo : Il Segreto Anticipazioni 31 maggio 2019: Elsa è pazza! Arriva la conferma - TempestaItalian : #IlSegreto: #Anticipazioni della puntata in onda alle ore 16.30 -