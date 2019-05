Il progetto “Oceani di Plastica” incontra i ragazzi | una giornata dedicata al mare e alla

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Settanta studenti delle scuole leccesi, chili di plastica tolti dspiaggia limitrofa all’area delle Cesine e raccolti in oltre 60 sacchi, unaalconservazione dell’ambiente marino e costiero,conoscenza scientifica che fa deluna risorsa economica, un pilastro dello sviluppo sostenibile e un patrimonio da salvaguardare per la salute delle persone e dell’ambiente. “Oceani di Plastica” è stata una iniziativa organizzata dFondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Cimatici, WWF, con la partecipazione di UNESCO, Commissione Intergovernativa sull’Oceano e Università del Salento. Centomila tonnellate di plastica ogni anno vengono riversate nel Mar Mediterraneo. Provengono per il 50% dalle comunità costiere, per il 30% dai fiumi, mentre il 20% deriva dalle principali rotte di navigazione. ...

