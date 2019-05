Il potere della musica

"Catch 22" ovvero la follia della guerra e l’umanità schiacciata dal potere : Il tenente sadico, il pilota che vorrebbe diventare pazzo, la surrealtà e parecchio divertimento. Su Sky Atlantic convince la serie con George Clooney. Che racconta la guerra. Ma quella di tutti i giorni: in cui chi comanda vince sempre

Scienza e Ambiente : costruire i materiali intelligenti della prossima generazione con il potere del suono - ora si può : I ricercatori hanno utilizzato onde acustiche per manipolare atomi e molecole in maniera precisa, accelerando la produzione sostenibile di innovativi materiali intelligenti. I Metal-organic frameworks (definizione traducibile come reticoli metallorganici o strutture metallorganiche, MOF) sono nanomateriali incredibilmente versatili e super porosi che possono essere utilizzati per conservare, separare, rilasciare o proteggere quasi tutto. I MOF ...

King Arthur – Il potere della spada : trama - cast e curiosità del film con Jude Law : Giovedì 23 maggio, va in onda su Italia Uno dalle 21.25 in poi, il film diretto da Guy Ritchie (ex marito di Madonna) King Arthur – Il potere della spada, uscito in sala nel 2017. Trattasi di una libera reintrpretazione dell’inizio delle vicende di re Artù, reso infinitamente più pop e moderno in netta controtendenza rispetto ad altri film recenti a tema che, invece, ne ricercavano più la figura da un punto di vista prettamente ...

King Arthur – Il potere della Spada : trama - cast e anticipazioni del film : King Arthur – Il Potere Della Spada: trama, cast e anticipazioni del film Stasera 23 maggio 2019 alle 21.25 su Italia 1 andrà in onda King Arthur- Il Potere Della Spada. La pellicola del 2017 diretta da Guy Ritchie è ispirata all’opera di Thomas Malory intitolata La morte di Artù. Il film racconta in chiave fantasy le incredibili imprese del leggendario condottiero britannico. Ma qual è la sinossi? King Arthur: trama e ...

La devastante eruzione di Vulcano - i rimedi d’amore e il potere della mente : decifrato il manoscritto più misterioso dell’antichità : Gli esperti sono finalmente riusciti a decifrare il ‘codice’ del testo più misterioso del mondo, il manoscritto Voynich. Si tratta di un documento risalente alla metà del ‘400, scritto in una lingua romanza molto antica ed estinta: è una sorta di enciclopedia illustrata realizzata da monache domenicane per Maria di Castiglia, regina di Aragona. Costituisce da sempre uno dei più ostici rompicapi per storici, linguisti e ...

Il potere della scrittura : dalle teorie di Pennebaker alle parole di M. Priviero : Non temo questa eventualità ed anzi è il processo che riguarda qualunque persona che mette a disposizione del mondo la propria creatività o la propria arte, chiamala come preferisci. La mia vita è ...

In Egitto è stata approvata tramite referendum la modifica della Costituzione che permetterà al presidente Sisi di stare al potere fino al 2030 : In Egitto è stata definitivamente approvata tramite referendum la modifica alla Costituzione che permetterà al presidente Abdel Fattah al Sisi di stare al potere fino al 2030. Circa l’89 per cento degli elettori ha votato a favore dell’emendamento costituzionale, già

Rai 3 - Todo Cambia : il potere della scelta - presentato da Lunetta Savino : Andrà in onda questa sera il primo appuntamento con Todo Cambia, la nuova docuserie condotta dall'attrice Lunetta Savino, in onda su Rai 3 questa sera venerdì 19 aprile in seconda serata. L'appuntamento si ripeterà ogni settimana, sempre in seconda serata e con puntate da 50 minuti ciascuna. Ma esattamente, di cosa si tratta?Todo Cambia ci farà vedere l'Italia sotto un punto di vista nuovo. Lunetta Savino infatti girerà per il nostro Bel ...

F1 - strapotere Mercedes : doppio pit-stop alla velocità della luce nel GP di Cina : Le Frecce d’argento hanno collezionato la terza doppietta stagionale sul circuito di Shanghai. Hamilton e Bottas...

Superbike - Bautista fa 10 su 10 in Gara-1 ad Assen : Rea si arrende allo strapotere della Ducati : Il pilota della Ducati continua la sua striscia vincente, precedendo Rea e van der Mark al termine di Gara-1 del Gp di Assen Dieci su dieci per Alvaro Bautista, che vince anche Gara-1 del Gp di Assen. Le limitazioni al motore Ducati imposto dalla FIM non scalfiscono la superiorità del pilota spagnolo, che non lascia scampo a Rea nemmeno su un circuito a lui favorevole. Poco più di due secondi il distacco tra i due sul traguardo, il più ...

Istat - potere d'acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi : Rispetto alle previsioni della scorsa Nadef, il 2019 si chiuderà con 10 miliardi di consumi in meno, e questa cifra ben illustra la gravità della situazione in cui si è venuta a trovare l'economia ...

