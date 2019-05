Il mare delle Faroe si colora di sangue | centinaia di balene pilota e delfini uccisi in

Escherichia coli nel mare di Sestri Levante : divieto di balneazione in tutta la Baia delle Favole : Un brutto inizio di stagione si preannuncia per il mare ligure, infatti è stato emesso il divieto di balneazione in tutta la Baia delle Favole a Sestri Levante. I prelievi effettuati dall’Arpal hanno evidenziato un superamento dei valori dell’Escherichia coli nell’intero specchio acqueo della Baia di ponente. Il sindaco Valentina Ghio ha emesso oggi l’ordinanza di divieto di balneazione tra piazzetta Zolezzi ed il molo ...

Giornata Mondiale delle Tartarughe : Rio mare e l’AMP Isole Egadi liberano “Aretusa” : In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, Rio Mare e l’Area Marina Protetta Isole Egadi (AMP) liberano la tartaruga Aretusa, esemplare Caretta Caretta di 55 cm e quasi 19 kg di peso e di circa 20 anni. Aretusa è una delle oltre 50 Tartarughe Caretta Caretta che in soli tre anni sono state salvate dopo essere state ferite a causa di impatti con barche, ingestione di rifiuti di plastica galleggianti o lenze da pesca. La riabilitazione ...

"Arrivano dal mare". Torna a Ravenna il Festival internazionale dei Burattini e delle Figure : Spettacoli vincitori di numerosi premi internazionali come 'Creatures particulares' dell'Argentino Roberto White che ha costruito marionette con materiali di recupero come sportine della spesa, ...

Il piano delle toghe : fermare un esecutivo di centrodestra : Insomma, il 'Capitano' rischia di scoprire, a sue spese, quanto sia complesso il 'gioco' della politica in Italia. Quella sorta di 'trono di Spade' nostrano per citare una serie televisiva che va per ...

SPY FINANZA/ Il crollo delle Borse che serve a Trump per fermare la Fed : Sia Usa che Cina hanno bisogno di un Qe perenne e strutturale. Per questo Trump ha mandato un chiaro messaggio alla Federal Reserve

Il relitto simbolo delle tragedie del mare verso la Biennale : L'arrivo dalla Sicilia all'Arsenale di Venezia del barcone affondato il 18 aprile 2015 con 700 persone morte intrappolate. Il racconto di Gabriele Romagnoli

Trame Il paradiso delle signore : Riccardo va a chiamare un'ostetrica : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che dimostrano quanto sia complessa la vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Riccardo che si è reso conto di non voler rinunciare all'amore di Nicoletta, al punto che vorrebbe trovare un modo per riconquistare la donna amata. Il ...

Orlando contro Salvini : "È complice delle stragi di migranti in mare" : "Quello che abbiamo visto è la conferma di un genocidio volontario, determinato dal comportamento del ministro dell'Interno". Così, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando torna a parlare di migrazione, accusando Matteo Salvini di "complicità sicuramente morale e politica di strage".Durante una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, con Mediterranea Saving Humans, il primo cittadino di Palermo ha dichiarato: "Abbiamo assistito allo stato ...

Boom delle Autostrade del mare - l'Italia punta sul green. Ma servono incentivi : Che è cosa buona per l'ambiente, per l'economia ma anche per a poltica estera, perchè più il Mediterrano è Mare di pace e di sviluppo , migliori sono le prospettive per la vita di chi abita lungo le ...

Il killer ha chiamato i carabinieri e ha sparato! Il maresciallo Di Gennaro ucciso poco prima delle nozze : Si sarebbe dovuto sposare a breve il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ucciso senza un perché sabato mattina a Cagnano Verano in provincia di Foggia. L'omicida Giuseppe Papantuono ha richiamato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri che stava passando in quel momento per la piazza centrale, poi, non appena il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ha abbassato il finestrino, ha estratto una pistola e ha sparato. ""È stato ucciso volutamente un ...

Cantieri - mega-navi di lusso e avvocati : Genova nella Top 50 delle città di mare : ... composto sul parere di 200 esperti del settore - quest'anno abbiamo selezionato tutte le città marittime del mondo, restringendo poi l'obiettivo su 50, da cui poi abbiamo estratto in base a criteri ...