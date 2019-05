“Il governo finirà presto Noi siamo l’alternativa”

Elezioni - la Lega primo partito al 34%. Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Elezioni - la Lega primo partito al 34% - Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Terremoto - Bonaccini : “Il governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Di Maio rassicura : “Il governo M5s-Lega va avanti” : Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

La dichiarazione di Giorgetti che fa pensare male : “Il governo ha problemi…” (VIDEO) : Giorgetti numero due della Lega e la sua dichiarazione che fa pensare male sulla solidità del governo Caso Siri, Giorgetti: “Qualcuno decida se si vuol perdere tempo o se si vuol pensare a lavorare” “Mi sembra che qualcuno debba decidere se questo governo deve perdere tempo con le dichiarazioni o se si vuole pensare a … Continue reading La dichiarazione di Giorgetti che fa pensare male: “Il governo ha ...

Stop a note ed espulsioni alle elementari. “Il governo voleva fare intervento? Doveva abolire punizioni nelle scuole” : C’è chi pensa che l’emendamento approvato alla Camera sul superamento delle sanzioni disciplinari, delle note sul registro e sulle espulsioni sia del tutto inutile e chi suona il campanello d’allarme perché siamo di fronte ad un “condono educativo”. A poche ore dall’abrogazione degli articoli 412-413 e 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928, gli esperti si dividono. Il primo a farsi sentire è il pedagogista Daniele Novara che ben ricorda gli ...

L’affondo del segretario Cgil Maurizio Landini : “Il governo è connivente con i fascisti” : Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, attacca il governo e soprattutto la Lega, accusandoli di essere conniventi con il fascismo: "C'è una connivenza, una copertura, c’è un lasciar fare, quasi a dire che si possono fare cose che sono contro la nostra Costituzione, contro la nostra storia, contro la nostra democrazia".Continua a leggere

Siri - Bonafede : “Mi sembra di tornare ai tempi di Berlusconi”. Di Maio : “Il governo va avanti - ma lui deve andare a casa” : “In questi giorni mi sembra di tornare un po’ ai tempi di Berlusconi”. Alfonso Bonafede interviene nelle tensioni tra Lega e M5s per il caso che coinvolge il sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione in un’inchiesta antimafia, e lo fa paragonando l’atteggiamento dell’alleato di governo a quello di Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio. tempi in cui, dice, “si parlava della ...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è lontano dalla mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...

Bonus Sud - aziende beffate : non vale per chi ha già assunto. Anpal : “Il governo non ha verificato se c’erano i fondi” : Brutta sorpresa per chi negli ultimi mesi ha assunto un giovane o un disoccupato del Sud contando sugli sgravi contributivi varati con l’ultima manovra. Quell’incentivo, che secondo la ministra Barbara Lezzi avrebbe dovuto “dare nuovo impulso al mercato del lavoro” nel Mezzogiorno garantendo alle aziende “la certezza di poter pianificare le assunzioni” per il nuovo anno, vale solo per le assunzioni fatte tra maggio e dicembre. ...

Trivellazioni offshore - associazioni ambientaliste : “Il governo chiarisca su dismissioni - moratoria - norme - via e banca dati” : “Fuori le carte e le risposte su quale sia la strategia del Governo per limitare effettivamente l’estrazione degli idrocarburi a cominciare dal mare“: lo chiedono Greenpeace Italia, Legambiente e WWF che dichiarano il loro “sconcerto per la mancanza di una chiara strategia governativa a questo proposito, condizionata anche dalle resistenze pro-fossili all’interno dello stesso Governo.” Le tre associazioni ...

Assange - Di Battista : “Il governo lo sostenga o è scendiletto Usa”. E M5s : “Grave violazione diritto internazionale” : “Il governo italiano intervenga per Assange o non ci sarà differenza con gli scendiletto Usa che ci hanno governato negli ultimi trent’anni”. Alessandro Di Battista, ex deputato M5s e da alcune settimane lontano dai riflettori, ha deciso di esporsi dopo mesi di silenzio sulle vicende di cronaca e si è appellato all’esecutivo Lega-5 stelle perché difendano il fondatore di Wikileaks, arrestato consegnato a porte spalancate ...