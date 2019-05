Il Giudice Meschino prima puntata | trama e anticipazioni 30 maggio 2019

cubemagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) IL. Da giovedì 30arriva su Rai 1 la nuova fiction in due puntate con Luca Zingaretti. Di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il30Alberto Lenzi (Luca Zingaretti), Pubblico Ministero alla procura di Reggio Calabria, ha una brutta fama: pigro, indolente, troppo amante della vita per perdere tempo col lavoro. Separato dalla moglie, con un figlio di 8 anni, Enrico, che sente per lo più come un peso, ha una relazione clandestina con Marina (Luisa Ranieri), maresciallo dei carabinieri che lavora con lui. A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi (Gioele Dix), collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a ...

