Il giornalismo tra informazione | dati personali e potere Al via la quinta edizione del

"Trovate la vostra voce per raccontare il mondo" - la prima lezione di giornalismo di Repubblica@Scuola : Il giornalismo sa e può essere essenziale, è vero, come queste righe citate che restano bene in mente - e non solo per l'agghiacciante cronaca che restituiscono -, ma può allargare il campo fino al ...

Il fotogiornalismo vintage in mostra a Torino : Nel 2015 Intesa Sanpaolo acquista il patrimonio dell’agenzia fotogiornalistica Publifoto, fondata nel 1937 a Milano da Vincenzo Carrese e chiamata inizialmente Keystone. In questo vasto archivio sono state conservate centinaia di immagini che raccontano la storia del nostro Paese dalla fine degli anni Trenta al 1981, anno della scomparsa del fondatore. Quel ricco patrimonio è oggi in mostra con 240 immagini a Torino presso CAMERA ...

Festival del giornalismo - “un anno di balle” : segui la diretta dell’incontro con Marco Travaglio : Ospite della XIII edizione del Festival del giornalismo di Perugia il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. segui la diretta dal teatro Morlacchi dell’incontro “Un anno di balle“ L'articolo Festival del giornalismo, “un anno di balle”: segui la diretta dell’incontro con Marco Travaglio proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Perugia il Festival del giornalismo : in primo piano disinformazione e inchieste. Presenti Peter Gomez e Marco Travaglio : Il giornalismo mondiale fa tappa a Perugia. Da mercoledì a domenica nel capoluogo dell’ Umbria si tiene la XIII edizione del Festival Internazionale del giornalismo, il più importante media event del panorama internazionale. Il Festival accoglie esperti, giornalisti, accademici, attivisti e pubblico da ogni parte del mondo. In totale saranno Presenti 600 speaker in quasi 300 eventi condensati in cinque giorni. Gli argomenti? Si va dalla ...