Il diario dell’estinzione | il fantasy di Morellini tra Darwin e occultismo

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) La storia della scienza moderna può essere un vero e proprio tesoro di spunti narrativi per uno scrittore. Le teorie e le scoperte che hanno portato a una svolta all’interno del progresso della civiltà umana di certo possono essere interessanti da narrare e rinarrare, ma anche e soprattutto i percorsi interrotti, quelli oscuri e misteriosi, quelli abbandonati possono contribuire a stimolare la fantasia. Sembra che Maico, con Ildell’estinzione, edito lo scorso anno da Watson Edizioni, e vincitore del Premio Italia come miglior romanzo, si sia lasciato coinvolgere proprio in questo senso, intessendo un’ottima avventura gotico-surreale ambientata in un’affascinante Inghilterra vittoriana., classe 1977, è un nome notissimo nel sottobosco della fantascienza italiana. Nel 2010 vince il Premio Urania con il suo romanzo Il re nero, ...