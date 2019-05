Il cavo degli auricolari resta incastrato nella porta dell’ascensore! Muore decapitata

Indian woman decapitated by lift after 'headphones got stuck in door' https://t.co/wchQUxXxOj via @MailOnline — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 30, 2019

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ha davvero dell'incredibile quello che è successo a una donna indiana che è statadaldelle cuffietteche si sono impigliate alladell'ascensore: la sfortunata vittima si chiamava Sushila Vishwakarma, aveva 48 anni e lavorava come operaia in una fabbrica di materie plastiche a Vadodara, nello stato del Gujarat, in India. Lunedì scorso la donna era arrivata al lavoro alle otto di mattina dall'Uttar Padesh, lo stato indiano confinante, dopo essere entrata in fabbrica ha preso l'ascensore per andare dal piano terra al terzo piano, ed è mentre faceva questo normalissimo gesto che ha perso la vita. I suoi colleghi hanno fatto l'orribile scoperta trovando la testa di fronte alle porte dell'ascensore del piano terra mentre il corpo era statoto fino al terzo. Nelle orecchie aveva ancora glie sul telefono era in riproduzione una playlist.