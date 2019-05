Il Cavaliere striglia il partito Basta litigi e lancia il Congresso

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “con le dichiarazioni: le persone che mi hanno accompagnato in campagna elettorale le ho scelte io. Ora costruiamo il nostro futuro. Mi raccomando: Non voglio più vedere un’altra dichiarazione”. Non è volata una mosca quando Silvio Berlusconi hati i suoi, allargando le braccia, in piedi, al centro del ‘Parlamentino’ al piano terra di Palazzo Grazioli.Irritato e sconcertato dalla rissa sulle agenzie degli ultimi giorni, ilha fatto quadrato a difesa del suo staff, riprendendo le redini della sua leadership in un comitato politico tra i più drammatici della storia ultra ventennale della sua creatura politica, Forza Italia, ridotto al minimo storico da una tornata elettorale molto deludente. Un nuovo protagonismo confermato dalla scelta di presentarsi davanti alle tv, dopo la riunione.In un clima teso, di ...

