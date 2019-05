«Il Cardellino» | il trailer con Nicole Kidman

vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) IlIlIlIlIlIlIlIl titolo è quello di un famoso quadro di Carel Fabritius realizzato nel 1654 e attualmente esposto alla Mauritshuis dell’Aia, nei Paesi Bassi: l’immagine di un uccellino incatenato a un trespolo che diventerà per il giovane Theodore Decker gioia e tormento, ossessione e salvezza. Il, terzo romanzo di Donna Tartt premiato con il Pulitzer nel 2014 e bestseller in tutto il mondo, diventa finalmente un film per il grande schermo. Lo dirige John Crowley, già regista di Brooklyn, e lo interpretano attori del calibro di, Ansel Elgort e Finn Wolfhard, il Mike di Stranger Things. https://www.youtube.com/watch?v=IcG06hZooHM La storia prende il via dall’infanzia di Theo e dall’attentato al Metropolitan Museum of Art di New York in cui perderà la vita sua ...

Luca80093108 : RT @repubblica: 'Il cardellino' vola al cinema: Nicole Kidman nel film dal romanzo di Donna Tartt Il trailer in esclusiva - repubblica : 'Il cardellino' vola al cinema: Nicole Kidman nel film dal romanzo di Donna Tartt Il trailer in esclusiva - italianaradio1 : Il cardellino: Nicole Kidman e Ansel Elgort nel primo trailer -