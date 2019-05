“Il cancro del bimbo no!” Pamela Prati | il finto figlio malato E la D’Urso sbrocca

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mercoledì sera a ‘Live non è la’ Barbaraera davvero scatenata. E arrabbiatissima. Anzi, si è proprio definita “furente” con: “Se avesse coraggio dovrebbe venire in trasmissione da me, ma il coraggio non ce l’ha!perché hai detto tutte queste bugie? Perché eri plagiata? Allora stai a casa con il tuo amore virtuale. Non vieni in trasmissione da me, non vai da Mara Venier a dire che vi siete conosciuti a una cena, che tu e Mark avete preso in affidamento due bambini, non mostri i braccialetti. Io sono furente per i bambini”. “Io so la verità – ha continuato Barbara – , dicevi ‘quanto è bello essere mamma’, ma tu che ne sai quanto è bello essere mamma di un bambino?! Vieni da me a dire certe cose!! Mi sono inca**ata. Scusatemi, l’avevo detto che mi sarei inca**ata, l’avevo detto!”. (Continua dopo la foto) E a proposito dei finti bambini presi in ...

matteosalvinimi : Ricordando il sacrificio di Giovanni #Falcone e di tutti i caduti, negli occhi di questi bimbi c'è la certezza che… - Agenzia_Ansa : Nuovo allerta per i colori usati per i #tatuaggi a rischio #cancro. Dopo i provvedimenti dei mesi scorsi il Ministe… - juventusfc : ???? Per contribuire alla ricerca basta inviare un sms solidale al numero 45527 (fino al 9 giugno). Il ricavato sarà… -