agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) La nomina del nuovotore dirischia di trasformarsi in un ring senza esclusione di colpi. Un piccolo tuffo nel passato, quando all'ufficio venne affibbiata l'etichetta di "porto delle nebbie" per l'alto numero di inchieste insabbiate o archiviate. Tra i papabili ci sono dueche spesso hanno incrociato le loro carriere ma adesso, dopo alcuni esposti anonimi, la successione all'ex capo Giuseppe Pignatone (in pensione dall'8 maggio) interseca anche un'indagine delladi Perugia, che ha la competenza per le indagini suini. La notizia è emersa a pochi giorni dalla votazione della quinta commissione Incarichi Direttivi del Csm che giovedì scorso si era conclusa con 4 voti per Marcello Viola (attualetore generale a Firenze) e uno a testa per Francesco Lo Voi (capo delladi Palermo) e Giuseppe ...

ilfoglio_it : Circolare del Csm: non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre. Il ministero aveva s… - sulsitodisimone : I due magistrati siciliani che si contendono la Procura di Roma - TizianaM : RT @OlgaMont2: -