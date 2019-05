I Cinque Stelle a Salvini | “Ok alla flat tax in deficit” Conte | “Il progetto non è

Il Movimento Cinque Stelle al voto per riconfermare Di Maio come leader del movimento : Luigi Di Maio, leader del movimento Cinque Stelle Il movimento Cinque Stelle (M5S) ha votato ieri, giovedì 30 Maggio, per riconfermare Luigi Di Maio come leader del movimento dopo il flop del partito alle elezioni europee. Circa l’80% di coloro che hanno votato sulla piattaforma online M5S ha detto che Di Maio dovrebbe rimanere, secondo il blog ufficiale del M5S. Le regole del M5S in coalizione con la Lega di Matteo Salvini, che ha ...

Cinque Stelle spaccati in cinque anime : A Palazzo Madama martedì è montata la protesta più evidente, cavalcata all’esterno, secondo i maligni, da Di Battista. E anche la più pericolosa, perché è sempre al Senato che i numeri della maggioranza sono sul filo: appena quattro voti di scarto ...

Lo psicodramma dei Cinque Stelle raccontato dai giornali : Salvate il soldato Di Maio. Ma saranno sufficienti le preghiere di don Peppino Gambardella, il parroco di Pomigliano d'Arco che si definisce padre spirituale dell'illustre concittadino, che dice “domani pregherò per Di Maio”, come scrive il Corriere nella sua versione cartacea, a sottrarlo al giudizio sommario del Movimento? Per il momento il leader incassa il sostegno dell'empireo pentastellato, Grillo e Casaleggio, che lo blindano al ...

Caso Rixi - il viceministro : “L’ideologia Cinque Stelle giustificherebbe anche i campi di sterminio” : Domani arriverà il giudizio sul viceministro leghista Edoardo Rixi, indagato nell'inchiesta Spese Pazze. La vicenda rischia di far tornare il governo allo scontro verificatosi anche nel Caso di Armando Siri: questa volta però i rapporti di forza sono cambiati. Rixi farà ciò che gli indicherà Matteo Salvini, afferma il viceministro in un'intervista, per poi arrivare a paragonare la posizione dell'alleato di governo ad una giustificazione dei ...

I Cinquestelle e la sindrome del cerino acceso in mano : Ostaggi del leader leghista? In un vicolo cieco? Per avere un'idea del mood Cinquestelle di questi giorni post-elezioni basta una breve scorsa ai titoli dei quotidiani in edicola oggi: “Salvini è già premier”, titola a tutta pagina Il Giornale. “E ora Salvini dà i 30 giorni a Di Maio”, è l'apertura di prima pagina de la Repubblica. “Licenziano Di Maio”, scrive Libero. “Cucù, il grillismo non c'è più”, fa eco, compiaciuto, Il ...

L'impermanenza dei Cinque stelle : Chissà se per il Movimento 5 stelle, in attesa sul ciglio del burrone, possano funzionare i versi definitivi di Bertolt Brecht: “Di queste città, resterà il vento che le attraversa”. Requiem per le imminenti progressive rovine al posto dei meetup iniziali. Restando sempre nel perimetro delle citazioni per cavare un ragno dal buco delle elezioni europee, il filosofo dell’assurdo, Albert Camus, ci ...

I Cinquestelle sono in un vicolo cieco? : Ostaggi. I 5Stelle oggi sono ostaggi del leader leghista. E sono anche in un vicolo cieco. Per dare un'idea dello stato dell'arte, basta una breve scorsa ai titoli dei quotidiani in edicola oggi: “Salvini è già premier”, titola a tutta pagina Il Giornale. “E ora Salvini dà i 30 giorni a Di Maio” è l'apertura di prima pagina de la Repubblica. “Licenziano Di Maio” scrive Libero. “Cucù, il grillismo non c'è più” fa eco, compiaciuto, Il Foglio. “Per ...

Live i sindaci eletti in Campania : flop Cinquestelle - fa festa De Mita : Erano 177 i Comuni della Campania chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale, 21 quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti. In questo caso, se nessun candidato dovesse...

La Lega a ridosso del 30% - il Pd davanti ai Cinque Stelle Fi sotto il 10% - avanzata della Meloni. +Europa a rischio : La Lega di Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee e, con una fortissima crescita rispetto alle Politiche del 4 marzo 2018, si attesta tra il 28 e il 31%. Il Partito Democratico risulta in leggermente davanti al Movimento 5 Stelle: 22-24% contro 21-23. Il Pd... Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...

L'oroscopo del giorno 25 maggio - ultimi sei segni : amore a Cinque Stelle per l'Acquario : L'oroscopo del giorno sabato 25 maggio 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo fine settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle d'inizio weekend? Ebbene, ad avere ottime chance in amore come anche nel lavoro sarà senz'altro ...

Rifiuti - dopo il caso fanghi è il turno di sfalci e potature. Cosa ne pensano i Cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Rifiuti - dopo i fanghi esplode il caso sfalci e potature. Cosa ne pensano i Cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Pd - Chinnici : alleanza con Cinque Stelle? al momento improbabile : Un'alleanza di governo Pd-Cinque Stelle dopo le elezioni europee? "Probabilmente dopo il voto di domenica ci saranno delle ricadute.